Panorama Canalla: Facundo Mallo evoluciona favorablemente mientras que Malcorra está con un pie afuera del clásico

Este martes por la mañana, Rosario Central volvió a entrenarse en el predio de Arroyo Seco y Miguel Ángel Russo empieza a delinear el equipo que jugará el partido más esperado del año frente a Newell's.

Hasta el momento, las principales dudas que tiene el entrenador son Facundo Mallo e Ignacio Malcorra. En principio, el defensor uruguayo evoluciona favorablemente de su lesión muscular en el muslo derecho y tiene grandes chances de retornar a la titularidad para formar la dupla con Carlos Quintana que tantos réditos le dio al Canalla.

Por su parte, el ex Unión no corre con la misma suerte. Vale recordar que el futbolista pidió el cambio en el primer tiempo frente a Independiente por una molestia muscular y luego no viajó a La Plata para enfrentar a Gimnasia.

Por el momento, los indicios no son positivos y el jugador no llegaría al encuentro del sábado. Una de las opciones para reemplazarlo sería la inclusión de Tomás O'Connor un poco más adelantado o Giovanni Bogado.