Homimen inaugura un nuevo espacio multiuso

La asociación HOMIMEN es una asociación por la inclusión de personas con discapacidad. Fue creado en 1970, tiene muchos años, y fue pionera en la organización de espacios de este tipo.

"Es una asociación fundada por madres, padres y personas de buena voluntad que abrazaron esta causa. En esos años no había servicios que contuvieran a personas con discapacidad. Se crearon espacios de talleres, la escuela de formación laboral, que fue la 39 de Nación y después la escuela 2111 de la provincia; se creo en 1986 el centro de día para jovenes y adultos con discapacidad mental profunda, en virtud de atender a las personas con discapacidad que no entraban en el sistema educativo formal. En 1992 funda el primer hogar para personas con discapacidad intelectual que no tuviera familia o no tuviera quienes puedan contenerlos", explicó Viviana Gerboni, integrante de la agrupación.

"Homimen no fue solo, en Santa Fe formamos parte de la UNEIFE, Unión de Entidades para Personas con Discapacidad, hay instituciones históricas como Cilsa o ALPI, entre otras asociaciones que atienden a la problemática", destacó.

"Lo que pensamos nosotros como importante es que fue dando respuestas a las demandas y necesidades que fueron surgiendo a lo largo de la historia. Hace una lectura de una lógica de derechos para las personas con discapacidad, y con eso el reconocimiento de los mismos".

Inauguración de un nuevo multiespacio

Este viernes desde las 10 de la mañana, Homimen inaugura un nuevo espacio recreativo y cultural en Avellaneda 6692 de la ciudad de Santa Fe.

"Fue la recreación de un espacio que históricamente estuvo dado a la inclusión de personas con discapacidad. Fue el primer edificio propio de la asociación para esos talleres laborales. Este lugar es propiedad de Homimen por donación".

"Es un lugar que queremos que funcionen talleres, capacitaciones, eventos culturales, que el barrio se apropie del lguar también, y que residentes de nuestros hogar puedan nutrirse de esas actividades. Es un nuevo nacimiento que tenemos el placer de presentar en sociedad. Estuvimos volanteando por el barrio, dar un lugar a la comunidad barrial, no sólo para los vecinos sino también para instituciones. Queremos trabajar de forma colaborativa con todas las instituciones", dijo por último.

Escuchar también audio completo: