Scarpin afirmó que la provincia perderá más de 140 millones con la modificación del impuesto a las ganancias

A un mes de las elecciones generales, ayer el Senado de la nación discutió varios temas de vital importancia para lo que se viene en el país. De eso habló el senador por Santa Fe de Juntos por el Cambio, Dionisio Scarpin. El mismo aseguró que la provincia perderá 145 mil millones de pesos con la eliminación de ganancias.

Al aire de Cadena Oh!, el senador santafesino explicó su visión al respecto y afirmó que es una medida “totalmente electoralista. A un mes de las elecciones presenta este proyecto para que sea aplicable en enero del año que viene, cuando sin dudas va a haber otro presidente”.

Para Scarpin, “la solución era más fácil y es algo que nosotros venimos planteando. Hagamos un mínimo de un salario más alto y ajustemos por inflación todos los meses”. Y continuó: “la medida afecta a los recursos santafesinos, en Capital Federal o en la provincia de Buenos Aires hay un montón de personas que pagan y esos recursos como vuelven a la provincia ya no estarían. Se habla de 145 mil millones de pesos que no tendría la provincia de Santa Fe con esta medida. Por eso nosotros nos opusimos, no porque queremos que el trabajador pague ganancias”.

Ley de alquileres

El legislador mostró su disgusto por la vuelta del proyecto de ley de alquileres a diputados y sentenció que esta vuelta atrás es “a contramano de lo que necesita la gente”. Y señaló: “todo el mundo pedía aprobar rápidamente lo de diputados, más allá que había objeciones. Pero por lo menos daba una luz de esperanza y de claridad a muchísima gente que está perjudicada por la ley actual. La ley que aprueba, en definitiva, el oficialismo y que vuelve a Diputados, es más de lo mismo”.

“El mercado inmobiliario está paralizado. El kirchnerismo se equivoca pensando que esto perjudica al que tiene grandes fortunas. Es una lectura equivocada, esto perjudica a todo el mundo. La gente retira de alquiler las casas porque pierde plata y si no, tiene que aumentar enormemente el costo del alquiler para solventar la pérdida por la inflación. El gran problema acá es el proceso inflacionario que tenemos”.

Justicia Federal

“Sin duda la agenda de Cristina Fernández de Kirchner pasa por la justicia, por lo menos desde diciembre de 2021 que asumimos con Carolina Losada”, argumentó el referente provincial.

Además, informó sobre el tratamiento del pliego para que la jueza Figueroa siga en su cargo en la Justicia Federal. “La jueza Figueroa, que tiene las causas de corrupción de Cristina y su hijo Máximo, se jubilaba y tenía que dejar de ser jueza. La única forma de seguir siendo jueza era con una aprobación del Senado para que pueda estar cinco años más. Eso no pudo ser porque no hubo consenso y no lograron quórum, no lograban ni que senadores del propio bloque puedan justificar eso. Por eso estuvimos cinco meses sin sesión, porque la única agenda de Cristina es esa. Logró el quórum a destiempo, porque esta jueza cumplió 75 en agosto. Todo lo que pasó ayer, para nosotros, es un circo de Cristina. En definitiva, en nuestra opinión, esta jueza no va a poder asumir nunca. O no debería asumir nunca si se respeta la ley y la constitución.

Economía

Por último, se refirió a la economía nacional. “Seguimos regalando plata, seguimos imprimiendo dinero, acá parece que se puede hacer de todo, el problema es que la economía pasa factura. Si vos gastás más de lo que tenés y encima lo hacés de forma improductiva como lo hace el Estado actual y a cambio imprimís, tenés inflación”.

Y finalizó: “los países que han corregido esto, lo han hecho con responsabilidad. Si no tenemos gobiernos responsables, vamos a seguir con este tema de la inflación. Los más perjudicados son los asalariados, los jubilados, los informales”.

