Central se quedó con el Clásico Rosarino con un golazo de Malcorra

Este sábado, Rosario Central se quedó con una nueva edición del Clásico Rosarino tras derrotar a Newell's por 1 a 0. A los 87'ST, Ignacio Malcorra marcó el gol del partido.

Al comienzo de la primera etapa, la Lepra tuvo mejor distribución de la pelota e intentó imponer las condiciones, aunque no tuvo opciones claras de gol salvo un remate de Cristian Ferreira sobre el final y una mala salida de Jorge Broun en la que Brian Aguirre no pudo conectar. La velocidad de Ramiro Sordo por la izquierda inquietaron a la defensa Canalla pero no pudo lastimar lo suficiente. Pecó de egoísta en algunas ocasiones.

Por su parte, los de Miguel Ángel Russo estuvieron imprecisos y no lograron asociarse para hilvanar jugadas en ataque. En general, se lo vio nervioso. Tobías Cervera sufrió bastante contra la dupla rival.

En el complemento, el partido siguió en la misma sintonía. El Canalla fue a buscarlo propio de la responsabilidad por ser local. Igualmente, las chances de gol no abundaron. El partido tuvo varios cruces entre los futbolistas y hubo más chicanas que juego.

Cuando el partido entraba en el final y parecía que todo terminaba en empate, apareció Malcorra con un tiro libre en la puerta del área que la puso lejos de Hoyos colgándola del ángulo para darle el triunfo al Canalla.

En los minutos finales, la Lepra salió a buscarlo desesperadamente pero sin muchas ideas y tampoco pudo hacerle daño a la defensa rival. Finalmente, Yael Falcón Pérez pitó el final y los auriazules volvieron a quedarse con el Clásico Rosarino para estirar el historial a favor con 17 de diferencia contando el amateurismo en el historial.