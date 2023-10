Gorosito: "Se hablan cosas que no son justas y eso me da impotencia"

En las últimas horas, se generó un manto de dudas sobre la continuidad de Néstor Gorosito en Colón. Ayer el técnico se reunió con los dirigentes y se confirmó su estancia al frente del plantel de primera división como mínimo hasta que finalice el torneo actual.

Al respecto, este miércoles el técnico dialogó con los colegas de Deporte 9 y aclaró: "Se hablan cosas que no me gustan y eso me da impotencia. Ayer me reuní con los dirigentes y tuvimos una muy buena charla, muy productiva. Quiero aclarar que estoy re contento en Colón, estoy cómodo y me llevó muy bien con los jugadores".

"Cada uno tiene su parecer. Siempre dentro de un marco de respeto. Ellos saben que si deben decirme algo a mí me lo tienen que decir. Soy lógico, no soy rebuscado. Yo soy completamente sincero y no me gustan las mentiras" añadió.

En cuanto al rendimiento del equipo frente a Unión, Pipo analizó: "Tenemos un poquito de rabia porque no jugamos como esperábamos jugar. Teníamos mucha ilusión en este partido de revertir una situación que viene de hace un tiempo y que creíamos que por el rendimiento que veníamos teniendo podríamos corroborarlo".

"Hay que destacar que me pude equivocar. En el segundo tiempo me apresuré en buscar otras cosas y no los pudimos cristalizar. Yo como entrenador debo cambiar pensando en lo que puede pasar. Hay veces que sale y otras veces que no" cerró.