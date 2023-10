Margarita: clamor de justicia por el crimen de Andrés Aguirre

El fin de semana, en Margarita, se llevó adelante una movilización pidiendo justicia por el policía, Andrés Aguirre. La caravana estuvo acompaña por una gran cantidad de gente. Además estuvo presente el presidente comunal, el cura de la localidad. La madre de la víctima dio un emocionante discurso en la plazoleta local.

En el marco de la conmovedora manifestación para pedir el esclarecimiento del crimen del policía Ariel Andrés Aguirre, su madre, Ramona Beatriz Santillán, agradeció a todos quienes concurrieron para acompañarla “por Andrés”; y les pidió “como mamá”, seguir unidos, para “que no pase un mes y que esto se olvide. Quiero que estén, quiero que siga mi hijo en sus corazones, como hoy, porque por algo están acá. No olviden a Andresito, porque Andresito merece justicia. Mi hijo va a seguir vivo dentro de ustedes, porque mi hijo era bueno, no se merecía que le quiten la vida de esta manera”.

Leer más: Asesinaron a un policía y lo prendieron fuego dentro de su auto en la zona rural de Margarita

Los móviles de la policía estuvieron presentes en toda la movilización, hasta terminar frente al oratorio a San Roque, en la Plazoleta local, donde la madre de la víctima pronunció su conmovedor mensaje para pedir justicia y para que todos los que algo saben del homicidio, hablen directamente con la policía, en quien ellos confían y están agradecidos.

En la manifestación frente al Monolito de San Roque, también se sumaron el Presidente de la Comuna, Ariel Bolaño; el Cura Párroco de Margarita, Pepi Duarte; y el Jefe de la Comisaría, Sebastián Krumbein.