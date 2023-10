Ricardo Nachman, médico forense de Israel: "Nunca vi tanta crueldad y cobardía como en estos atentados"

A diez días de los atentados de Hamas contra la población civil israelí, la guerra en el Medio Oriente se agudiza ante las amenazas de ocupación de la Franja de Gaza por parte del gobierno de Netanyahu y las advertencias de la Organización de las Naciones Unidas para detener que escale aun más el conflicto.

Muchos son los argentinos que durante años se mudaron a Israel y que desde aquel país cuentan sus testimonios y su experiencia de vida. Incluso, Argentina financió pasajes de avión para que muchos residentes puedan regresar sanos y salvos a esta región.

"Con toda mi trayectoria de medicina, he visto todo. Pero algo como esto no lo vi en mi vida, aunque estuve en Tailandia en el tsunami en 2004, en Haití en 2010, atentados diversos también en los últimos 20 años. Pero esto supera todo lo que una persona normal puede pensar que va a pasar", comentó el Doctor Ricardo Nachman, jefe del departamento de Medicina Clínica Forense del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Israel.

"Con los años vas entendiendo el mecanismo de daño, de muerte. Si a eso le sumamos todas las historias que están por detrás de cada una de las víctimas, eso hace que a uno lo saque de la profesionalidad. No recuerdo verme a mí en este estado de sufrimiento interno, pese al profesionalismo", admitió en diálogo con Carlos Bermejo por Agenda Rosario.

"Revertir este proceso significa que el mundo entero se de cuenta que el terrorismo no está a disposición de otras personas. No hay que confundir la barbarie con la política, uno puede encontrar muchas formas de liberar un Estado, país o lo que fuere; pero la crueldad y la cobardía con la que sucedieron los actos el 7 de octubre no reconoce fronteras".

Para el entrevistado, que se recibió en la Universidad Nacional de Rosario, "la vulnerabilidad de todo el mundo viene a partir de la falta de credibilidad de que existen estos grupos terroristas y que actúan en cualquier parte del mundo. Y que hay personas que cierran los ojos ante ellos".

Ante la consulta sobre cómo analiza la situación política de Israel, afirmó que "no se inclina por ninguna posición. Pero los medios hablaron de que se bajó la guardia y no se creyó que este grupo terrorista podría terminar haciendo lo que hizo".

"Habrá tiempo para revisar estas cosas, habrá comisiones del Gobierno. Lo más importante es terminar con este asunto, hay muertos en la parte de Gaza también. El grupo terrorista ataca a civiles, no les permite que los civiles se protejan. Atacan y se resguardan".

Vida en Israel

"Mi vida profesional no frena, trabajo día y noche con la identificación de las víctimas; en la vida privada estamos en tensión contínua pero intentamos que sea normal. Mi familia duerme en el cuarto de seguridad, no nos alejamos demasiado de un lugar de seguridad. Pero yo viajo varios kilómetros para trabajar, también mi esposa", dijo por último.

Escuchar también audio completo: