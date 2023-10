El narco Esteban Alvarado denunció a los fiscales Edery y Schiappa Pietra

Al respecto, Mario Perichón, el Director del Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Organos (CUDAIO), expresó en diálogo con Cadena Oh, que "fueron declaraciones muy tristes, porque no vale todo para ganar un voto. Los políticos tienen que entender que no se puede decir cualquier cosa, menos sobre cosas tan sensibles como la donación de órganos".