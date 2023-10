¿Qué dijo Diego Leuco sobre su separación de Sofía Martínez?

A pocas horas de que Diego Leuco y Sofía Martínez confirmaran en LAM que, tras atravesar una fuerte crisis de pareja, decidieron ya no convivir, él reaccionó muy incómodo cuando al aire en su programa, Antes que Nadie, sus compañeros sacaron el tema.

Esto se dio cuando el conductor contó que por su cumpleaños cenó con dos amigos; uno que se volvió temprano de la reunión y otro que se quedó un “ratito más”. “Que se está separando”, expresó Mica Vázquez, poniendo la separación de Leuco en el centro de la escena y provocando una carcajada general.

Si bien Diego reaccionó incómodo, no se quedó en el molde y habló del difícil momento que atraviesa con Sofía. “No estoy fingiendo demencia. Solamente no hay mucho más para decir. Está todo dicho, está todo público. No es la idea insistir demasiado ni mediatizar nada. Se pregunta, se responde con cordialidad. Es lo dicho y no hay mucho más para agregar”, cerró el tema.

“Pero a veces no alcanza, no se puede, no es tan sencillo congeniar todo para estar juntos y estamos viendo cómo es la mejor manera de estarlo”, agregó Lueco. “Entiendo que hay mucha gente atenta, con amor, y surge la pregunta. No voy a mentir, no tiene sentido porque somos transparentes. No hay mucho más para contar y (…) nada que no le pase a todo el mundo”, asentó.

Por su parte, Martínez negó que la gran cantidad de trabajo que afrontan sea la causa de su separación. “La realidad es que él siempre me acompaña mucho a mis trabajos y yo a él también. Yo creo que es algo más por el orgullo, por lo bien que le va en el trabajo, ver al otro realizado”, dijo Martínez.

“Creo que no hay una fórmula para una pareja, es ver cómo les sale a los dos”, agregó la periodista que emocionó a Leo Messi, que no negó que haya una pronta reconciliación.

Fuente: Ciudad Magazine