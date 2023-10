Guillermo Israelevich: "Nunca vimos un atentado de esta magnitud"

Guillermo Israelevich es un santafesino que vivió más de 10 años en Israel y, como en muchas partes del mundo, se hizo eco del horror que supuso el atentado de Hamas y la guerra que se desató en Medio Oriente.

"Más allá de que no estoy allá tengo muchos amigos, inclusive tengo familia que por suerte se pudo ir, ahora está en Roma. Lo más cerca de la Franja de Gaza que estuve fue en Tel Aviv, a unos 80 kilómetros. Israel no es grande, está todo cerca", comentó.

"Donde yo vivía hubo atentados en un restaurante. Lo más grave que me tocó pasar con mi familia fue la guerra de 2005 con el Líbano, que queda por el norte. Yo estaba entrenando, era un día normal, empezaron a sonar las sirenas y pasó el carro del ejército para pedirnos que vayamos al refugio".

En diálogo con Hugo Isaak por Cadena OH!, explicó que "Israel tiene 6 millones de habitantes, todos tenemos o tuvimos un familiar o amigo que falleció o la pasó mal. En mi caso personal, me puso mal cuando me enteré que un compañero de mi equipo estaba festejando su cumpleaños en esa fiesta donde entraron, lo mataron".

"Nosotros nos enteramos a las 6 de la mañana, nos avisó mi cuñado. En principio lo tomé tranquilo, porque siempre hay conflictos. Pero después empecé a hablar con otras personas y no lo podíamos creer. Nunca vimos algo así, fue algo terrible", dijo por último.

