Polémica por el paredón construido alrededor del Náutico Sur

El Club Náutico Sur, situado en la Avenida de la Constitución -ex Mar Argentino-, levantó un muro de concreto a lo largo de aproximadamente 300 metros que bloquea la vista del Riacho Santa Fe.

Fuentes municipales confirmaron que el Ejecutivo local no autorizó la construcción de esta estructura, y notificará al club por este motivo. En particular, el Club Náutico Sur incumplió la ordenanza municipal 11.748, que establece las regulaciones de ordenamiento urbano de la ciudad. El artículo 90 de esta ordenanza indica que "se eliminarán los elementos divisorios de predios o se efectuará su demarcación con cercos bajos que no signifiquen obstáculos visuales. Sólo en casos debidamente justificados de privacidad se aceptarán cercos de mayor altura, debiendo en este caso materializarse los mismos con especies vegetales apropiadas para esa finalidad. Las áreas que dentro del predio no cumplan con alguna función específica, deberán parquizarse y cubrirse con césped".

Aunque la ordenanza menciona que "la Municipalidad podrá autorizar obras de exclusiva utilidad pública que complementen y no alteren el carácter de los mismos", desde el municipio han informado que esto no se ha producido en este caso.

El club tomó la decisión de construir el muro en base a preocupaciones de seguridad debido a episodios recurrentes de inseguridad, particularmente en la zona de la guardería de lanchas. Luego de un robo de un motor, se optó por reemplazar el tejido y las concertinas con la edificación del muro.