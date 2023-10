Heinze sobre la reacción de la gente: "Queremos que estos silbidos se transformen en aplausos"

Este jueves, Newell's cayó por 2 a 0 frente a Godoy Cruz en el estadio Marcelo Bielsa por la décima fecha de la Copa de la Liga Profesional 2023.

Producto de la derrota, los hinchas Rojinegros silbaron al equipo y al cuerpo técnico. Al respecto, Gabriel Heinze sostuvó: "Percibí que los silbidos eran para mí y me parece muy bien".

"Cuando perdés, ahí está la reacción de la gente. Ahora hay que aguantar y seguir luchando. No debemos dejar de trabajar. Queremos que estos silbidos se transformen en aplausos" añadió.

Respecto al respaldo de sus futbolistas, opinó: "Yo siento que cuando hablo me escuchan. Cuando sienta que no me responden, que no tengo comunicación, ahí me tendré que ir".

Por último, analizó el desarrollo del encuentro: "Hemos tenido varias situaciones. La diferencia con ellos fueron las terminaciones, la toma de decisiones. No pudimos dar ese pase necesario, esa habilitación".