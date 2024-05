Facundo Arana habló de la enfermedad que padece

Facundo Arana sorprendió en la red al publicar una foto desde la cama de un sanatorio, luego de haber sido intervenido. El actor reveló que padece "carcinomas en estadío temprano".

Qué enfermedad tiene Facundo Arana

"La mejor forma de la medicina es la prevención. Cuiden la exposición al sol", comenzó expresando Arana en un posteo publicado en su cuenta de Instagram, donde agregó una foto desde su internación en el Sanatorio Los Arcos. Luego, reveló: "Cada tanto tengo que ir a sacar lesiones en mi piel, carcinomas en estadio temprano... Hoy sacamos otro, todo salió perfecto. Me los voy encontrando chequeándome en casa y sin volverme loco, y los señalo".

Rápidamente, agregó: "Los médicos son muy felices cuando encuentran que lo que iba a venir, lo agarran temprano porque te ocupaste. 'Si llegamos a un diagnóstico a tiempo puede ser un trámite y es una fiesta. Si llegamos tarde, es una pesadilla'".

El actor de 52 años de edad, fianlizó su post agradeciendo: "Gracias a mi Compa.. Gracias Dra. Juliana Martínez del Sel, Gracias Dr. Bernaudo y sus equipos maravillosos.. Gracias Hospital de Clínicas, Gracias Sanatorio de Los Arcos. Gracias a mi Adorada Amiga y Dra. Liliana Aslanián. Gracias a toooodo el Personal de Salud del Mundo! Buenas noches!".

Qué enfermedad tuvo Facundo Arana

Facundo ha hablado anterioremnte de su lucha contra el cáncer que venció con tan solo 17 años, cuando le diagnosticaron un linfoma de Hodgkin combinado. El actor contó en ese momento, que se atendió en Fundaleu y en el Centro de Hematología Pavlovsky.

"Tuve un linfoma de Hodgkin combinado. A mí me fue muy bien con el tratamiento, mi cuerpo respondió bien. Mi vieja me llevó volando al médico, yo vivía en la ciudad de Buenos Aires, entonces estaba muy cerca de Fundaleu, y el doctor Santiago Pavlovsky me atendió como si fuera su propio hijo. Tenemos médicos absolutamente maravillosos", detalló Arana durante su participación en el programa "Quién quiere ser millonario?" (Telefe).

Fuente: Exitoina