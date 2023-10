Francisco Ilabaca: "Afortunadamente todo lo que se programó está resultando muy bien"

Los Juegos Panamericanos son un evento que moviliza a una enorme masa de gente. Miles y miles de personas circulan por los diferentes recintos en los que hay competencias. Teniendo en cuenta la multitud que asiste a estos acontecimientos, uno de los trabajos más importantes es el de la seguridad.

En ese sentido, este martes, Francisco Ilabaca, Jefe de Seguridad del Estadio Nacional de Chile, dialogó en exclusiva con Hugo Isaak por Cadena OH! y analizó su trabajo: "Afortunadamente todo lo que se programó está resultando muy bien. No hemos tenido muchos inconvenientes. Han surgido algunos imprevistos pero fueron rápidamente solucionados por el personal de seguridad".

"En seguridad trabajamos con una empresa que nos brinda más de quince mil turnos de guardia. Respecto al staff particular de los juegos panamericanos somos más de dos mil y a eso hay que agregarle los dos mil voluntarios" añadió.

Respecto a su responsabilidad en el evento, Ilabaca aclaró: "No tuve ninguna duda de que podía hacer este trabajo. Me encantó la propuesta. Más aún teniendo en cuenta que quien me contactó fue un amigo".

Por último, hizo un análisis de cómo está Chile en materia de seguridad y educación: "Aquí tenemos problemas de seguridad. Faltan leyes más duras para que los delincuentes sepan que deben ir a la cárcel cuando cometen un delito".

"La universidad chilena es muy costosa. Existe un préstamo que da el Estado, el problema es que te endeudas de por vida. También existen varios sistemas de becas" cerró.