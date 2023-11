Todo lo que hay que saber sobre la Fiesta Nacional de las colectividades en Rosario

Mañana se inaugura una nueva Fiesta Nacional de las colectividades, uno de los acontecimientos más importantes de la ciudad de Rosario. En relación con ello, la secretaria de Control y Convivencia de la localidad, Carolina Labayru, habló del operativo de seguridad que se desplegará en el predio y sus alrededores.

En diálogo con Agenda Rosario, Labayru señaló: “Nosotros tenemos distintos objetivos. No solamente dentro del predio, garantizar que el funcionamiento sea el correcto, de garantizar las condiciones de seguridad. Debemos garantizar lo que sucede en las inmediaciones de este lugar. No solo a nivel vehicular, con los cortes que realizamos, que no se genere ningún tipo de congestión. Sino también evitar que el rosarino quiera estacionar en la vía pública, reciba alguna extorsión por parte de los cuida coches".

Y sobre este tema se expresó más en profundidad. “Va a haber un operativo especial para evitar esas conductas en conjunto con la policía. Cualquier problema o conflicto que surja en la vía pública, nuestros inspectores van a estar”.

Por otro lado, informó: “Vamos a replicar el mismo esquema de la vez pasada, en cuanto al servicio público. No solo con el servicio de taxis, sino con el transporte público de pasajeros. Donde lo que se logró y funcionó muy bien fue acercar las líneas de colectivos y de taxis ahí nomás del ingreso principal. Va a haber dos paradas de colectivos. Una, la que va a estar por colectora de Avenida Belgrano entre Córdoba y Rioja. Y la otra, en Avenida de la Libertad y Rioja”.

Festival solidario

Como se pudo conocer, parte de lo recaudado con el estacionamiento dentro del predio será destinado a una acción benéfica. “El costo, dentro del predio, será de 800 pesos. Son dos los sectores que va a estar la cooperadora del hospital Alberdi. Por un lado, Avenida Belgrano, entre Sargento Cabral y Buenos Aires. Y, por otro lado, en Belgrano, entre San Juan y Pellegrini”, detalló Labayru.

En caso de mal clima

“Hay un comité de crisis que está integrado por varios sectores de la Municipalidad, pero también por personas de la Asociación de Colectividades. En conjunto se hace la evaluación de las inclemencias climáticas que se están dando. De cómo está el suelo en el lugar, la posibilidad de fuertes vientos. Y se decide si se hace o no. En el caso de que se suspenda, puede ser que finalice el día 13”, concluyó la secretaria.

