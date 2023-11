Israel Damonte: "Es entendible el dolor que puede tener la gente, pero todavía falta"

Este lunes, Colón perdió 2 a 1 frente a Banfield en el estadio Florencio Solá por la duodécima fecha de la Copa de la Liga Profesional 2023 y quedó en la anteúltima posición de la Tabla Anual que, por el momento, lo condena al descenso directo.

Luego del cotejo, Israel Damonte analizó el partido: "Vinimos a buscar un resultado positivo y creo que fue un primer tiempo parejo. Se encuentran con ese penal, que no me parece, es una sujeción pequeña para cobrarlo. Más allá de eso el equipo fue a buscarlo y se entregó, no tengo nada que reprocharles. Es entendible el dolor que puede haber en la gente de Santa Fe, pero todavía falta".

"Esta no fue una buena fecha ya que por más que perdimos, los rivales sumaron. Todavía falta, iremos a buscar el partido con nuestra gente. Creo que como tuvieron ellos la del final, nosotros las tuvimos también, no pudimos finalizarlas, pero sí llegamos en buena posición, con gente al área" agregó.

Por otro lado, señaló las diferencias en las decisiones arbitrales: "Hay una sujeción similar a la del penal, en el segundo gol, pero no la cobraron".

Por último, el técnico Sabalero se refirió a cómo salir de esta situación: "Esto se saca con personalidad, no hay que tener miedo de ir a buscar, no hay que tener miedo a nada. Esto es fútbol, somos conscientes del lugar donde estamos y creemos que podemos sacar esto adelante".

"Tratamos de poner jugadores que pueda afrontar este tipo de partidos, como entrenador soy responsable de esta derrota, no los jugadores. No hay otra manera de sacar esto adelante que todos juntos, el responsable soy yo. Todavía hay vida, esto no terminó" cerró.