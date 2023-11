Los chats del fiscal Edery con una testaferro de Los Monos

La Justicia encontró conversaciones no blanqueadas entre la testaferro de Los Monos, Mariana Ortigala y el fiscal de delitos complejos, Matías Edery. La informante del fiscal hacía “trabajos especiales” a la hora de declarar y pedía favores a cambio. Fue testigo en la causa contra el capo narco Alvarado, informante del fiscal Edery y está detenida por extorsiones.

Del análisis de los chats que se encuentra en manos de la Comisión Bicameral de Acuerdos en la Legislatura provincial surgen varias cosas.

Las 18 páginas de un informe de la desgrabación de audios y transcripción de los mensajes de texto entre el fiscal Matías Edery y sus informantes y “amigas” complican mucho más la situación del representante del MPA porque se transforman en evidencias de los posibles delitos como el encubrimiento y hasta ordenarles el testimonio a la hora de declarar en diferentes causas.

El 29 de diciembre pasado hay varias conversaciones:

Lorena Cordoba (viuda de Perona ‘el rey del juego’ de Rafaela) estaría enojada. Le perdieron un celular en la causa de Rafaela. Según dice Ortigala, el responsable de eso sería Matías. Incluso Lorena Córdoba le habría pedido a Edery que le compre un celular. Hablan sobre chats o capturas que Lorena tendría guardados en su celular. Sobre cosas personales relacionadas a Matías Edery. Ortigala dice que eso es “preocupante”. Edery dice “ese material no tendría que existir más”. Ortigala lo tranquiliza le dice, Lorena no va a hacer nada porque si se pelea con ella “pierde la línea con Guille” (por Guille Cantero, líder de Los Monos). Lorena tendría llegada o “cabida” con Guille Cantero gracias a Ortigala. Esto es reconocido por la propia Ortigala en estos chats como por Cantero en escuchas telefónicas de la causa Califa. Ortigala también estaría en posesión de esos chats que comprometen a Edery pero le dice que “jamás lo usaría”, que en todo caso ella borra todo del celular “y te lo doy”. Parecería ser que Ortigala le haría entrega del celular donde existen cosas que comprometen a Edery. Está claro, esos chats y/o capturas de pantalla son los que existen en el celular XIAOMI secuestrado a Ortigala (ya peritado) donde había conversaciones subidas de tono entre Lorena Córdoba y Edery donde ambos se seducían, además de existir chats vinculados a la causa de juego clandestino donde Edery pedía a Lorena Córdoba incriminar al senador Traferri pero no a Alejandra Rodenas, para luego darle la libertad “gratis” que refiere Ortigala. Por último, Ortigala dice que los celulares que usan (ella y su marido Felipe) se los dio Lorena por “honorarios” por “hacerle cobrar una deuda”. Este modus operandi es similar a la causa CALIFA, en este caso Lorena quiere cobrar una “deuda” de Quinteros, y con la ayuda de Ortigala y Guille Cantero extorsionan a la víctima.

Ortigala dice:

“Claro Mati, yo entiendo, pero a ver, vamos a una realidad Mati. Ella está, como yo le digo a ella, ella está en libertad gratis. Ella tuvo una domiciliaria cuando no le corresponden, o sea, procesalmente no podría estar ella en libertad porque o sea, está procesada como jefa de asociación ilícita. ¿Me entendés lo que te digo? Entonces, como que... compense un poquito. Ella siempre queda víctima en definitiva. Está bien, bueno, no sé. Pero tampoco puede salir a tirar mierda o amenazar a todo el mundo por un teléfono, Mati. Cuando ella en realidad... Yo le dije, vos tenés que ser más inteligente. Primero que te firmen el abreviado y después reclama el teléfono”.

“¿Me entendés? No, no... Aparte ella, en estas locuras que ella hace, perjudica un montón de gente. Y no se da cuenta que ella sigue con el juego clandestino, que anda en una camioneta que la sacó de extorsión en nombre de los monos, ¿viste? Porque... O sea... Tiene los… El palito todo volado, ¿me entendés? Ahora dice que va a producir música y con nada más y con nadie menos que la mano derecha de este, el del Rey, ¿viste? El triple crimen, el que vende droga con Fabián Calavera y con todo eso, anda con esa gente ahora. Desastre. Entonces, si vos estás en todo eso, no es ni inteligente lo que está haciendo porque cuando le intervengan el teléfono se va a llevar, quien le intervenga al teléfono se va a llevar una sorpresa, entonces es una boluda lo que está haciendo y a mí, en definitiva yo la ayudé de onda, Mati gratis como yo le digo a toda la gente que ella conoce acá, los fiscales, Baclini, ustedes, Vane, a todo el mundo lo conoce por mi en realidad y como que a mi también me deja mal parada, viste, nada que ver con nada”.

y Edery contesta esto:

“Si, si se está dando visibilidad cuando no se la tiene que dar, que se yo. El abreviado lo tendría que haber firmado. Pero a mí me dice cualquiera Yo le trato de cortar porque hasta a mi me dijo que entonces yo le compre un iPhone. Como se había perdido, entonces yo le tenía que comprar un iPhone Ahí la corte porque sino se estaba poniendo densa la cosa. Pero si, ella, es una ninguna acusación seria que si va a juicio la pueden condenar a pena efectiva. Yo creo que en algún momento le van a cerrar el abreviado, pero ya se tiene que quedar el molde”.

Análisis del chat del 30 de diciembre de 22.

Se reconoce una situación procesal muy favorable de Lorena Cordoba en la causa de juego clandestino, considerando una calificación legal muy gravosa (organizadora de asociación ilícita), estaría en libertad “gratis”. Por las capturas de pantalla ya exhibidas, se puede inferir que no fue “Gratis” sino a cambio de incriminar al senador Armando Traferri en la Causa de Juego Clandestino, direccionamiento de una declaración organizada por Edery con la ayuda de Ortigala según las capturas de pantalla. Dice Ortigala por Lorena, “Ella sigue con el juego clandestino”. Se desconoce si se tomaron nuevas medidas de investigación sobre Lorena Cordoba desde este anoticiamiento o si se anotició a los fiscales de Rafaela esta información recibida o si deliberadamente ocultó los delitos de Lorena Cordoba. Dice Ortigala, por Lorena, “anda en una camioneta por una extorsión que hizo en nombre de Los Monos”. Se desconoce si se tomaron nuevas medidas de investigación contra Lorena Cordoba desde este anoticiamiento. Observación: Lorena Cordoba fue detenida en septiembre 2023 en Bs. As. por la causa CALIFA circulando en una camioneta vehículo Ford Ranger, dominio AD661HA. Se desconoce si Edery informó al Fiscal Aquiles Balbis la información recibida o si deliberadamente ocultó los delitos de Lorena Cordoba. Ortigala reconoce que fue gracias a ella que Lorena cordoba conoce tanto a personajes del hampa (Vane, Vanesa barrios, mujer de Guille Cantero) como así también funcionarios públicos (Fiscales, etc) Edery simplemente manifiesta que Lorena Cordoba debería “quedarse en el molde” para tener menor “visibilidad”.

Conclusión:

Estas conversaciones podrían explicar el encubrimiento deliberado de Edery para con Lorena Cordoba, producto de todo lo explicado. No es una simple omisión, un olvido, un obrar negligente en el sentido de no “compartir” información.

Es obvio: Edery jamás iba a investigar a Lorena Cordoba, jamás la iba a imputar de nada, jamás la iba a denunciar de ningún delito, jamás iba a anoticiar a ningún fiscal de ninguna conducta delictiva o sospechosa de Lorena Cordoba. Su situación era muy comprometida. No solo Lorena Cordoba era una pieza fundamental para la causa emblema de la Agencia de Criminalidad Organizada, la causa de Juego Clandestino, por haber incriminado al senador Traferri, sino que además habría un romance entre ellos o cuanto menos un intento de seducirla, intentos registrados en chats que Lorena habría guardado, situación que el propio Edery reconoce como perjudicial para el mismo al decir “ese material no tendría que existir más”.

Posibles delitos cometidos por Edery

1) Encubrimiento Agravado (art. 277 b) , Inc. 3) a) y d) CP)

2) Incumplimiento de deberes de Funcionario Público (art. 248 CP)

3) Omisión de Persecución (art. 274 CP)

Análisis de otros chats de junio de 2023