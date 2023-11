“Estoy viva por el Apple Watch”: una mujer que eludió la muerte gracias a su reloj

El caso de Judith Luebke, una mujer que reside en Oklahoma, Estados Unidos, confirma cuán relevante es la detección temprana de anomalías de salud, cortesía de ciertos dispositivos de vestir. Según contó la mujer al sitio 9to5Mac, el Apple Watch salvó literalmente su vida al indicarle en pantalla que sufría una arritmia. “Sin ese aviso, probablemente no estaría aquí”, comentó.

Luebke mencionó que su caso ocurrió en el año 2021, y que ahora se ha decidido a contarlo, en las vísperas del Día Mundial de la Diabetes, que será el próximo martes 14 de noviembre. Si bien el smartwatch de Apple no es capaz de detectar esa enfermedad en forma directa —no tiene un sistema para medir la glucosa en sangre—, el dispositivo indicó que la mujer sufría una arritmia. Eso motivó a una consulta, donde le detectaron niveles críticamente altos de azúcar.

Su historia comenzó una mañana laborable, cuando en la pantalla de su reloj apareció una alerta por ritmo cardíaco anormal. Ella creyó que esa alteración se debía al estrés que por entonces atravesaba, tras la reciente muerte de un ser querido. “Hablé con mi jefe y le dije que tenía una reunión y que después de eso visitaría al médico. Incluso pensé que podría esperar hasta el fin de semana”, recordó Luebke. Sin embargo, él la convenció de no desestimar la alerta del Apple Watch e ir inmediatamente a la consulta. En el hospital, se enteró de su diabetes.

“Si hubiera esperado el fin de semana, probablemente no habría sobrevivido”, afirmó. “Simplemente, pensé que con todo lo que estaba pasando no me sentía bien”, dijo. Shannon, la hija de Judith, señaló a la mencionada publicación: “Si no hubiera sido por el reloj y por las personas en su vida, mi mamá no hubiese acudido a la consulta”.

Los wearables se enfocan crecientemente en las mediciones de salud

El producto de Apple es uno de los emblemas en la categoría de dispositivos de vestir, que con el correr de los años se han enfocado más en las mediciones de variables de salud que en la pura estética. De hecho, el reloj de la compañía de Cupertino tiene un largo historial de “salvatajes”. Hablamos de casos como el de Luebke, en los que los avisos del dispositivo permitieron diagnósticos tempranos y tratamientos a tiempo.

El fabricante de la manzana mordida es consciente de la relevancia de esas funciones. De cara a 2024, cuando los Watch celebrarán su décimo año de recorrido en el mercado, se espera que la compañía agregue más sensores para revisar parámetros de la salud y la actividad física de los usuarios. Informes recientes mencionaron que Apple incluiría un medidor de glucosa en el reloj, además de sensores para tomar la presión arterial y detectar apneas durante el sueño.

La otra cara de la moneda es la información excesiva. Según contamos anteriormente en TN Tecno, los avisos del Watch estarían generando numerosas consultas médicas innecesarias. Un estudio de la Clínica Mayo mostró que este tipo de dispositivos de monitorización provoca que muchas personas se hagan chequeos médicos que no precisan realmente. El problema es que ese tipo de visitas, si son desmedidas y no urgentes, se traducen en una pérdida de tiempo, dinero y recursos sanitarios.

