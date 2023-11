Marcelo Tinelli contó cuál fue el primer mensaje que le escribió a Milett Figueroa

Luego de que un beso en la pista de Bailando 2023 confirmara que nació una nueva relación entre ellos, Marcelo Tinelli dio detalles de cómo fue su primera conversación con la Milett Figueroa, una de las participantes del certamen.

“No sé por qué se dio ahora. Pero yo siempre digo que aprendí durante todo este tiempo a estar soltero y estar soltero no quiere decir que no haya visto a alguna chica o me haya encontrado con mujeres”, comenzó diciendo Tinelli en una nota que dio a DDM, el programa que conduce Mariana Fabbiani por América.

“Lo que me pasó con Milett no me había pasado, naturalmente, con otras personas. Salta a la vista porque algo me pasó diferente y evidentemente tiene que ver cuando vos ‘matcheás’ con alguien, se vuelve diferente. Me pasó algo desde el primer día que la vi”, agregó.

Además, el presentador reveló que el primer flechazo se dio en la foto oficial de Bailando 2023: “La verdad que desde que me la mostraron, siempre dije que era una linda mujer, pero yo nunca la había visto personalmente. Veía en su presentación que decía que era actriz, que había hecho seis películas y trabajado en España. Y el día de la foto me pasó algo especial. Reconozco que hubo ahí una mirada cuando entró y se río”.

El día de la foto (oficial de Bailando 2023) me pasó algo especial. Reconozco que hubo ahí una mirada cuando entró y se río. Yo di el primer paso”.

“Yo di el primer paso. Tengo una persona, que es amiga ya hace mucho tiempo, que es Papelito de Perú, que es justamente quien la trajo. Entonces le escribí y le dije si me podía pasar el número de Milett y la primera vez le escribí yo. Le puse ‘hola, Milett’”, continuó. Y cerró, sincero: “Le ponía corazones, la likeaba pero no me daba para fueguitos, me parecía medio desubicado. Le escribí y le puse ‘me encantó verte en la foto. Me encantó conocerte”.

Luego de que surgieran fuertes rumores de romance con Marcelo Tinelli y después de las repercusiones despertó su salida al teatro a ver Brujas -la obra de Moria Casán- Milett Figueroa rompió el silencio sobre su relación con el conductor y no escatimó en halagos hacia su persona.

“Yo no estoy haciendo un personaje, estoy siendo yo. Y si tuviera que hablar de algo, un tema extralaboral, tampoco sé si lo contaría tanto. Tampoco estoy saliendo con alguien, nunca he sido de contar, siempre trato de que se enfoquen en mi trabajo”, comenzó diciendo la participante de Bailando 2023 en Por si las moscas, el ciclo radial que se transmite por La Once Diez.

“Sé que la vida personal también es interesante para el resto, pero no tengo una relación con nadie. No me subo al tren porque no tengo la necesidad de hacerlo, creo que tengo capacidades para que la gente me conozca en el área artística”, agregó.

Además, se refirió a la exposición mediática que tuvo desde que ingresó al programa que conduce Tinelli por América: “Si alguien quiere construir algo lindo, algo real, uno no juega con eso”.

“En cuanto a lo laboral, Marcelo realmente es un ser divino, es una persona espectacular. Me encanta cómo se divierte con su trabajo, es un padre amoroso con sus hijos y la gente que sabe cómo es él. Sabe que es un ser súper cálido”, añadió. Y cerró, contundente: “Estoy aquí porque tengo una visión de mi carrera. Quiero producir, me encantaría hacer cine más adelante, quisiera seguir explorando y capacitándome”.

