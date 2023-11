Elecciones 2023: cerca de las 21 horas se conocerán los primeros resultados

En diálogo con CADENA OH!, Magdalena Gutiérrez, delegada de la Secretaría Electoral Nacional, consideró que este "fue un año muy intenso para todos los ciudadanos" y añadió: "Creo que es para destacar que todas las elecciones se realizaron con total normalidad y no hubo disturbios".

En este sentido, sostuvo que "votar es una obligación y un derecho que tenemos. Queremos que los ciudadanos voten con tranquilidad; el conteo de votos se hace con suma transparencia y los resultados finales reflejan la voluntad de todos los electores".

Además, Gutiérrez explicó que "se van a repetir los lugares de votación con respecto a las elecciones del 22 de octubre. Los que fueron citados como autoridades de mesa también están convocados para estos comicios".

Y precisó: "Se estima que cerca de las 21 horas se van a conocer los primeros resultados; estamos hablando de datos significativos".

"Los que están a más de de 500 kilómetros pueden no votar; quienes no voten, tienen que justiicar por qué no lo hicieron", concluyó.

Escuchar también la nota completa: