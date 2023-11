Scaloni habló en la previa al clásico frente a Brasil: "El equipo lo tengo decidido pero aún no se lo dije a los jugadores"

Este lunes, Lionel Scaloni brindó la conferencia de prensa en la previa al duelo en el que la Selección Argentina visitará a Brasil este martes a las 21:30hs en el estadio Maracaná. En el diálogo con los periodistas, el técnico no confirmó el once que saldrá a la cancha.

"El equipo lo tengo decidido, pero todavía no se los dije a ellos, así que primero voy a hacer eso. Hay posibilidades de que Di María sea titular, como la tiene el resto de sus compañeros. La idea es no tocar mucho al equipo, pero algún cambio seguramente haya", expresó el DT ante los medios.

"Si hay cambios, que va a haber algunos, no será por rendimiento. No por jugar un buen o mal partido voy a cambiar, sí para intentar hacer daño al rival y que ellos a su vez no nos hagan daño. Pero bajo ningún concepto lo haríamos por un partido, no es nuestra característica y en este caso es puntual, es una decisión que tomaremos en base al rival que nos enfrentamos", completó.

Respecto a la derrota frente a Uruguay el jueves pasado, el oriundo de Pujato analizó: "Es un partido muy particular el del jueves, contra un rival particular. Se toma nota y se apunta, pero difícilmente haya un equipo que nos juegue de esa manera. Se anota porque puede pasar, esa es la lectura que hacemos, y reconocer como lo reconocimos el jueves. A pesar de que el equipo no hizo un buen partido, no dejó de creer, siguió inentándolo y eso es lo que te deja tranquilo".