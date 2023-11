Definiciones de Pullaro sobre obra pública, Billetera Santa Fe y el Boleto Educativo Gratuito

El futuro gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, habló esta mañana sobre la reunión que mantuvo con otros mandatarios electos de Juntos por el Cambio tras el triunfo de Javier Milei el domingo pasado. Además, adelantó definiciones sobre los programas Billetera Santa Fe y Boleto Educativo Gratuito.

En relación a la reunión de este miércoles en la Casa de Mendoza en Ciudad de Buenos Aires, Pullaro dijo que “tuvimos una importante reunión, diez gobernadores que representamos a Juntos por el Cambio y que representamos también el cambio al interior de la República Argentina, el mismo cambio que se dio el día domingo con la contundente victoria de La Libertad Avanza de nuestro país”.

“Nosotros tomamos algunas decisiones que creo que son importantes para nuestra provincia, pero también para nuestro país. Primero que vamos a trabajar de manera institucional, teniendo un acompañamiento responsable de las políticas que se lleven adelante por parte del Gobierno Nacional. La ciudadanía Argentina votó por un cambio y ese cambio también se refleja en cada una de nuestras provincias. Nosotros también somos el cambio en Santa Fe y cada uno de los diez gobernadores representamos ese cambio que los argentinos plantean en nuestro país”, aseveró el dirigente radical.

Sobre el posible corte de la obra pública que anunció Milei, Pullaro respondió que “no tenemos claro qué es lo que se está planteando en este momento sobre eso, porque hubo diferentes posiciones desde funcionarios futuros funcionarios de la Libertad Avanza”.

Agregó que, “obviamente la obra pública por parte de Nación es muy importante, más en una provincia productiva como es la provincia de Santo Fe. Nosotros vamos a continuar con la obra que está llevando adelante la provincia, fundamentalmente con todas las obras que están comenzadas y que comenzó el gobernador Perotti”.

En el mismo sentido, dijo que “vamos a dialogar muchísimo para que la obra pública llegue a la provincia de Santa Fe. Nosotros tenemos obras nacionales en este momento en ejecución, que se tienen que terminar, pero también tenemos obras que no están en ejecución, pero que se deberían llevar adelante. La Ruta 33 es una prioridad, la Ruta 11 es una prioridad, la Ruta 34 es una prioridad, la Ruta 9 es una prioridad y son rutas nacionales y están en un pésimo estado. Y se necesita una acción rápida por parte del Gobierno Nacional. Santa Fe es una provincia productiva, Santa Fe es una provincia que le pone mucho, pero mucho empuje al Gobierno y al Estado Nacional. Santa Fe es el campo, la industria, es el comercio, son los puertos”.

Déficit provincial

Por otro lado, Pullaro reiteró que “el gobierno saliente nos deja una provincia con una deuda flotante muy importante, diría que es superior en dos veces a los recursos que vamos a tener en caja”. Añadió que “las cuentas de la provincia no están bien y es también por diferentes decisiones que se fueron tomando durante el último año. Comenzamos el año casi con dos masas salariales en el banco y terminamos el año con más de una masa salarial de déficit de la provincia. No queremos adjetivar. No queremos hablar mal de Perotti, ni queremos hablar mal de Agosto. Es una foto que tomamos”.

En este sentido, el gobernador electo precisó que “vamos a trabajar para sostener los recursos, para tener un Estado con sus finanzas equilibradas y para lograr pagarle los sueldos como se ha acordado a los empleados públicos”.

Billetera Santa Fe y BEG

Además, Pullaro ratificó que están estudiando a quién le llegará el beneficio de Billetera Santa Fe y sus posibles cambios. “Estuvimos pidiendo los listados para hacer una profunda evaluación de la misma, fundamentalmente por los datos de referencia que tenemos de las personas que están utilizando Billetera Santa Fe. Se van a sorprender cuáles son los extractos que más están consumiendo Billetera Santa Fe y además de eso algunas personas que a nuestro criterio no tendrían la necesidad de utilizar ese subsidio porque en definitiva es un subsidio del Estado”, indicó el actual diputado.

“En un momento de déficit lo vamos a revisar. Primero, vamos a revisar quiénes son las personas que tienen este beneficio, que tienen este subsidio y si realmente le ayuda a sostener su economía. Como lo dijimos siempre, ni a los sectores de bajos recursos, ni a los jubilados, ni a los estudiantes se les va a quitar este derecho, al contrario, vamos a trabajar para que puedan tener un monto mayor”.

“Con respecto al Boleto Educativo Gratuito, lo vamos a mantener, porque fue una política pública muy importante que se utiliza, que los chicos logran, con eso poder viajar y poder sostenerse en el sistema educativo. Con lo cual sobre esa política pública no hay ningún tipo de discusión” declaró Pullaro.

Por último, confirmó que la jura en la asamblea legislativa se realizará el domingo 10 de diciembre por la tarde. “Esperemos las condiciones climáticas, pero en principio debería ser a la tardecita por el calor. No lo termino de confirmar porque depende de la hora que asume el presidente de la República Argentina. Y la jura de ministros en principio tenemos pensada hacerla inmediatamente posterior en la Casa Gris, ahí si el día está lindo en la explanada de la Casa Gris o en un teatro, si el clima no lo permite” concluyó.