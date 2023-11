Ángel Di María se despidió de las Eliminatorias y confirmó que 2024 será su último año con la Selección

Este jueves, Ángel Di María confirmó a través de sus redes sociales que el encuentro frente a Brasil fue el último que disputó en unas Eliminatorias Sudamericanas. Además, ratificó que la Copa América 2024 será el torneo con el que cerrará su etapa con la Selección Argentina.

"Llegó el último partido de eliminatorias para mi, no puedo expresar con palabras lo que me llena el alma la ovación de la gente en este último tiempo, disfruto cada segundo de ese cariño y el de mis compañeros, ellos, mis amigos, sin ellos esta historia no tendría el mismo sentido. El cariño de cada uno de ellos hizo que también hoy fuera quien soy" comenzó el comunicado de Fideo en su cuenta de Instagram.

Posteriormente, expresó su agradecimiento para con el público argentino: "La Copa América será la última vez que vista la camiseta argentina, con todo el dolor del alma y sintiendo un nudo en la garganta me despido de lo más hermoso que me pasó en mi carrera, vestirla, sudarla y SENTIRLA con todo el orgullo. Gracias hinchada, gracias familia, gracias amigos y compañeros de selección, seguimos haciendo historia y eso quedará por toda la eternidad. Vamos Argentina carajo!".

