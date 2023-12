Poletti: “Me imagino una intendencia con mucha presencia territorial, cercana, austera, honesta y trabajadora”

El doctor Juan Pablo Poletti, quien se presentó con la lista de Unidos para Cambiar Santa Fe, se convirtió en el intendente más votado de la historia de la ciudad capital de la provincia. A horas de asumir su cargo, el próximo sábado, habló de cómo está palpitando la previa.

En diálogo con Cadena Oh!, Poletti señaló: “Desde que hemos ganado las generales ha sido un trabajo arduo, primero para armar el equipo y cuando lo tuvimos armado, realmente un trabajo de acción para ver en cada área cuáles van a ser las prioridades. Cómo se iba a actuar durante la transición. Y así fuimos caminando estos días hasta el sábado que toca asumir. En mi caso, la ansiedad es mucha. Sumamente ilusionado con este desafío que he decidido tomar y la responsabilidad que los santafesinos me han dado con su voto. Con una doble responsabilidad por ser el intendente más votado de la historia”.

El acto de asunción

“Todo lo protocolar, el Concejo Deliberante es quien organiza el protocolo. Es ‘Chuchi’ Molina quien me va a tomar juramento. Van a estar todos los diputados provinciales de todos los espacios políticos, va a estar el gobernador y la vicegobernadora electa. Carolina Losada, Mario Barletta. Después mi familia, que no es poca, los amigos íntimos y los funcionarios de mi gobierno”.

“Nosotros tomamos la jura en el recinto, por una cuestión protocolar, y después pasamos a la explanada para que todo el mundo pueda ir. La idea es hacer algo rápido, ameno y ya con ganas de llegar al lunes para empezar a trabajar. Después de la explanada habrá una rueda de prensa”.

Gestión

Consultado sobre cómo se imagina su gestión como intendente, indicó: “Me imagino una intendencia con mucha presencia territorial, muy cercana, austera, honesta y trabajadora. Le he pedido en el mensaje contagiar mucho trabajo, mucha presencia y que el empleado municipal vea que estamos al lado de ellos trabajando. Que no somos alguien que imparte órdenes, sino que vamos a estar a su lado. Vamos a estar con un pie en el escritorio y otro pie en el barrio o donde tengamos que estar. Vamos a hacer mucha presencia barrial”.

Además, subrayó que quiere mejorar “la respuesta rápida al vecino”. Y analizó: “El 0800 funciona rápido, pero no termina de darle respuesta a los vecinos. Este es uno de los temas que tengo entre ceja y ceja. Pero tengo otros como el tema del agua, de la cuestión hídrica, estoy todos los días monitoreando cuánto está el río. Son temas importantes”.

Sobre cómo va a trabajar con los gremios de trabajadores explicó: “En el hospital Cullen tenía cuatro gremios, con la diferencia de que no manejaba paritaria. Pero desde ya que vamos a estar abiertos a un diálogo fluido, frecuente. Estoy convencido de que se puede llegar a un buen diálogo, siempre y cuando, respetemos a cada uno la función que le corresponde”.

Transición

“En orden general la puedo catalogar de positiva. Emilio, en todo esto, ha sido muy voluntarioso para que podamos reunirnos para darnos la información. Pero por ahí, la visión de ciudad que nos deja no es la que por ahí uno ve. Son cuestiones de percepción y cada uno tendrá la valía para defender lo que cree que es lo mejor. Si reconozco la voluntad para el diálogo, las reuniones. No hay excusas”.

Escucha la entrevista completa acá.