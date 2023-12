Para Brasil, la relación con Argentina es "imprescindible" más allá de la ideología

El canciller brasileño, Mauro Vieira, aseguró este miércoles que la relación con Argentina es "imprescindible" para Brasil, "independientemente de cualquier posición ideológica" del gobierno del presidente Javier Milei, y anticipó que pretende reunirse en enero con la ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino.

Lo hizo al exponer sobre el balance anual de la diplomacia brasileña en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, donde Argentina ocupó uno de los principales espacios tras el cambio de gobierno en Buenos Aires con la llegada de Milei a la presidencia.

"Independientemente de cualquier posición ideológica, Brasil quiere mantener buenas relaciones con Argentina y está dispuesto a trabajar", dijo Vieira, quien estuvo en Buenos Aires el pasado domingo para la ceremonia de asunción de Milei en nombre del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Según Vieira, las relaciones bilaterales entre Argentina y Brasil "son enormes y profundas y desde ambos lados hubo manifestaciones para la continuidad".

Vieira contó que el presidente Milei le expresó el domingo pasado "el deseo de tener contactos con Brasil, la importancia en todos los niveles de la relación bilateral, la relación comercial, entre las universidades, ciencia y tecnología, informática e investigación espacial".

"Tengo la seguridad de que en ambos lados hay conciencia de que la relación es imprescindible y no puede ser dejada de lado, y tengo la seguridad de que así será", dijo el funcionario durante la exposición en la comisión de la cámara baja, que fue transmitida por el canal oficial del Congreso brasileño.

La ausencia de Lula en la asunción fue minimizada por el ministro, al responder la pregunta de un diputado.

"No fue la primera vez que un presidente no fue a una asunción. Ocurre que Lula retornaba de un viaje al exterior después de una operación (de cadera) que lo tuvo dos meses sin viajar. Varias otras delegaciones fueron encabezadas por ministros, como Bolivia, Perú, Colombia, Francia y Estados Unidos. El nivel de ministro es compatible para representar y no causa sorpresa o daño en la relación", dijo.

Vieira narró que al llegar de Buenos Aires le contó que fue el primer representante gubernamental extranjero en mantener una reunión con el presidente Milei el domingo.

"La relación bilateral seguirá mucho más allá del hecho de que el presidente no pudo ir", aseguró.

Veira destacó que la canciller Mondino viajó a Brasilia durante la transición y que ahora pretende tener un encuentro de trabajo ya con ella como ministra de Relaciones Exteriores.

El canciller brasileño estimó que en enero podrá haber una nueva reunión en Brasilia con la ministra argentina.

"Ella enfatizó posiciones del Mercosur alineadas con Brasil sobre la expansión de acuerdos, promoción de libre circulación, el reconocimiento de diplomas universitarios recíprocos. Mostró disposición y apertura en mantener un buen diálogo. Esa misma disposición me fue reiterada por el presidente Milei", destacó el titular del Palacio de Itamaraty, informó Télam.