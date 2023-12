Villa Ocampo decreta la emergencia hídrica por el temporal

La localidad de Villa Ocampo se vio afectada por el fuerte temporal que azotó a la provincia de Santa Fe en los últimos días. Ante esta situación, el intendente Cristian Marega reunió de urgencia a los miembros de la Junta Local de Protección Civil para evaluar el estado de situación y las medidas a adoptar para mitigar y enfrentar los daños.

Mediante el Decreto N.º 1601/23, el jefe del ejecutivo municipal decretó:

Artículo 1º. Declárese la Emergencia Hídrica en todo el distrito Villa Ocampo, a los efectos de que se brinde la asistencia pertinente a los sectores afectados por el fenómeno meteorológico.

a los efectos de que se brinde la asistencia pertinente a los sectores afectados por el fenómeno meteorológico. Artículo 2º. Suspéndanse las actividades educativas en las escuelas del distrito Villa Ocampo, en todos sus niveles y modalidades, por el día 14 de diciembre de 2023.

Artículo 3º. Desarróllense normalmente las actividades en comedores escolares donde las condiciones así lo permitan.

Artículo 4º. Notifíquese a los directivos escolares de la ciudad y a las autoridades del Ministerio de Educación de la Provincia.

Los inconvenientes del temporal

Según las fuentes municipales, las precipitaciones ya están próximas a los 250 mm. Esto provoco que se están evacuando las primeras familias, disponiéndose el Complejo Arno y el Centro Integrador Comunitario (CIC) como centros de evacuados.

Por otro lado se registran cortes en el servicio eléctrico y servicio telefónico en distintos barrios y zona rural. También se comprobó el rebalse de la red cloacal en algunos sectores, situación que se normalizaría una hora después de que paren las abundantes precipitaciones y las bombas del sistema puedan recuperar su ritmo de extracción normal.

Recaudos

Las autoridades solicitan a la comunidad que no circule mientras exista abundante agua en las calles; y no salir de sus hogares si no fuera de suma necesidad, ante el peligro de cables, postes o árboles caídos.

Se dejan los números de contacto para solucionar los problemas que surjan a los vecinos: