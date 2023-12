Bullrich en Rosario dijo que buscará “avanzar en un operativo fuerte de inteligencia”

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, arribó este lunes a Rosario para anunciar un plan para Rosario y adelantó que el objetivo es “derrotar las bandas para que la gente viva en paz”.

Antes de reunirse con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el intendente Pablo Javkin con el fin de dar a conocer los lineamientos del denominado plan "Bandera", Bullrich dijo que buscará “avanzar en un operativo fuerte de inteligencia”.

La ministra valoró el trabajo coordinado entre todas las fuerzas de seguridad y aseguró que su gestión va a “mejorar mucho, mucho la operatividad”. Sobre cómo recibió a las fuerzas tras el gobierno anterior, señaló que “falta mucho equipamiento y lamentablemente hay muchos problemas”.

Al ser consultada por los periodistas presentes sobre la cantidad de agentes federales que llegarían a la ciudad para mejorar la seguridad, no dio cifras concretas y argumentó que no lo haría para “mantener ciertos secretos para que no se enteren los delincuentes”.

“La inteligencia criminal debe mejorar. Hoy solo se hacen seguimientos de teléfonos y falta mucho”, dijo y prometió trabajar junto a Pullaro para bajar las cifras de homicidio en Rosario (en torno a los 250 este año).