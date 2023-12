Sebastián Prediger se despidió de Tigre y en las próximas horas se sumará a Colón

" Hoy no es un día más para mí, ni como futbolista, ni como persona. Es el día en el que digo adiós a un club en el que viví momentos inolvidables y que, desde siempre, me hizo sentir como en casa, pero detrás de este adiós hay, ni más, ni menos, que una decisión personal" comienza el comunicado del Perro.

"Siento que no me quedó nada por dar, que desde el primer día entregué todo de mí, con aciertos y errores, pero sin guardarme nada jamás y ojalá así lo hayan sentido ustedes también. El afecto, el cariño y aliento que me brindaron no puedo describirlo con palabras, pero lo recordaré eternamente. Me voy también con el orgullo de haber sido parte de un momento clave en la historia de Tigre, que hoy se ganó el respeto de todos y ocupa el lugar que merece en el fútbol argentino" expresó el mediocampista.