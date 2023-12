Sebastián Prediger: "Lo único que quiero es volver y estar ahí con Colón"

Luego de consumarse el descenso de Colón, Sebastián Prediger tomó la determinación de volver al club de sus amores. Varios años trabajó en este regreso pero siempre hubo alguna traba que lo impidió, pero en este caso la decisión fue innegociable y no tuvo retorno.

"Yo sentí que era ahora. Tuve chances de volver antes pero no se dio. Ahora hasta la gente misma de Tigre entendió el momento. Se lo conté a mis amigos íntimos de Santa Fe, que iba a volver sí o sí, que no había un pero de nada" subrayó el Perro en su primer diálogo con la prensa tras la confirmación de su vuelta a la ciudad.

"Lo único que quiero es volver, porque se que me queda algo de futbol y lo quiero gastar ahí. Quiero estar ahí con Colón" sostuvo.

En referencia a sus primeras sensaciones después de confirmarse la pérdida de categoría, Prediger expresó: "Sentí mucha amargura, no me lo esperaba. Tenía fe porque pienso que tenia un buen equipo pero claramente el descenso no es para cualquiera".

En otro tramo de la charla, el experimentado mediocampista destacó la unión de la gente para lo que viene: "Estos momentos difíciles, unen a todo el mundo. La gente de Colón es así encima. Yo ya siento un clima positivo, van a ir todos para el mismo lado y en estos momentos es en donde se ve realmente".

"Los hinchas de Colón se van a unir, van a reventar la cancha, nos van a apoyar en todos lados y vamos a salir adelante. Yo como hincha siento eso, tengo fe. Estas situaciones no tienen que dar vergüenza, al contrario, tienen que servir para volver mejor todavía. Creo que estas cosas te terminan haciendo más fuerte, hay que volver a empezar y reinventarse como pasa tantas veces en la vida" recalcó sobre la lealtad de la hinchada Sabalera.