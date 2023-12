Se inauguró el carrusel de tres pisos en el “Puerto de las Infancias”

En el marco de los festejos por el 134 aniversario de Puerto San Martín, el Intendente Municipal, Carlos De Grandis, presidió esta

tarde la inauguración del parque recreativo “Puerto de las Infancias”

con la puesta en funcionamiento del esplendoroso carrusel de tres

pisos “Titán”, considerado como el más grande del mundo, con un patio

de comida rápidas, que posicionará a Puerto General San Martín con un

verdadero imán turístico para que las familias de toda la región y el

país visiten este espacio de entretenimiento y, como plus, dimensionen

el desarrollo y el crecimiento histórico de una de las ciudades que

más ha crecido en los últimos años. El parque funcionará los lunes, miércoles, viernes, sábados y

domingos, de 17 a 21 el carrusel, y el horario del patio de comidas

será de 17 horas a 00. La entrada será libre y gratuita, con excepción

del Carrusel y el uso de juegos electrónicos que tendrán una tarifa de

ingreso mediante la utilización de una tarjeta magnética (hoy se

entregaron 4 mil tarjetas) que se cargarán en el sector del patio de

comidas. Habrá días especiales para los chicos de Puerto de para que

ingresen de manera gratuita presentando su DNI (martes y miércoles).

Estará habilitado para el público en general desde el viernes 22 de

noviembre, a las 17 horas, para poder acceder a todas las atracciones.

Sin dudas, invita a ser una atracción diferente para ofrecer a nuevos

visitantes y cambiar el perfil de las complejidades de ser una ciudad

industrial. Con una enorme expectativa por una obra ubicada estratégicamente en un

predio adquirido en noviembre de 2006 en calle Córdoba 4005 (ex ruta

provincial 18 S), entre el Polo Educativo PGSM y el Parque Recreativo

Municipal, a pasos del acceso a autopista, en la creciente zona oeste

de la ciudad, el Parque de las Infancias cuenta con un SUM de 1.400

m2, patio de comidas con dos locales de 50 m2 cada uno, juegos

infantiles indoor, dos baterías de baños de 70 m2 cada uno y espacio

semicubierto para mesas en el exterior, de 14 módulos compuestos por

04 butacas cada uno, con tecnología 4D E-MOTION, con efectos

especiales localizados, terraza y bar. El predio cuenta con un

Boulevard que es continuación del Boulevard El Lapacho del

emprendimiento Tierra de Sueños.

Con la presencia del presidente del Concejo Municipal, Juan Manuel De

Grandis, los concejales Maximiliano De Grandis, Sonia Grassano, y

Joana Passoni, miembros del gabinete municipal, los ciudadanos

ilustres Elsa Paterer y Abel Palena, docentes, niños y niñas de los

CDI, directivos de establecimientos educativos, representantes de las

fuerza vivas e instituciones intermedias, el Grupo Despertar,

invitados especiales y vecinos, se llevó a cabo esta jornada histórica

que tuvo su acto con la conducción de Anto Rozas y Roque Cavallero.

Con gradas instaladas por fuera del perímetro, el público pudo

presenciar el corte de cinta inaugural del Intendente, autoridades y

el Grupo Despertar, y un show de luces y sonido muy animado, y

divertirse con los actos de circo del Payaso Galupa, con show de

acrobacias y malabares. También se proyectó un video institucional

con el proceso de construcción del parque, y la banda del Liceo

Militar General Belgrano interpretó el Himno Nacional, la Marcha de

Punta Quebracho y canciones populares.

El Intendente Municipal, Carlos De Grandis, afirmó que “es un día

maravilloso y estamos muy orgullosos con todo mi equipo de gobierno”.

De Grandis hizo especial mención hoy 21 de diciembre al Día del

Estibador Portuario, y saludó a todos ellos y destacó que “han hecho

grande esta ciudad”.

“En 2006 le compramos a Panoquia este campo, como ha cambiado la vida

económica del país que pudimos hacer buenos negocios, ya que lo

pagamos en aquel momento algo que hoy es irrisorio, unos 45 mil pesos

la hectárea, para reservarlo para algo importante”, recordó.

Asimismo, destacó la obra lindera del Polo Educativo “donde muchos

chicos van y no pierdo el sueño que venga la UNR con sus carreras

universitarias”.

En tanto, dijo: “Acá empezó un gran sueño en diciembre de 2019 cuando

compramos el carrusel. Hoy no lo podríamos comprar por la devaluación

cambiaria. En tres meses, con dinero ahorrado, pagamos el carrusel,

cuyo dueño dice es el más grande del mundo”.

“Mañana abriremos para todo el público, para que disfruten del

carrusel, de más de 30 máquinas de Crucijuegos, para que los niños

puedan jugar y divertirse”, señaló. “Nuestros chicos, nuestras

escuelas podrán venir tranquilamente a disfrutarlo gratuitamente dos

días a la semana”, dijo, y destacó el enorme trabajo del equipo de

gobierno. “Estamos orgullosos de la ciudad que tenemos. Los pibes de

nuestra ciudad dicen con orgullo que son de Puerto. Ojalá podamos

seguir creciendo con humildad, trabajo, errores y aciertos. Tengo

muchas ganas de seguir produciendo y haciendo cosas por la ciudad que

amo, que me ha dado todo, y por la que doy la vida”, afirmó.