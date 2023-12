Ricardo Luciani: "Apoyaremos a la dirigencia desde el lugar que nos toca"

Ricardo Luciani se presentó por primera vez a una elección en Colón y tuvo mucha repercusión entre los socios. La agrupación Sangre de Campeones quedó en segundo lugar con 1.465 votos, detrás de los 3.281 que obtuvo la lista ganadora de Víctor Godano.

A pesar de no haber ganado, el candidato se mostró conforme con su performance en los comicios. "Es la primera vez que me presento. Hemos analizado junto con la agrupación y la conclusión que sacamos era de que fue una buena elección. Teníamos todo preparado para ser gobierno y lo hicimos con mucha antelación, pero no se dio" expresó en diálogo con Hugo Isaak por Cadena OH!

"Ahora apoyaremos a la próxima dirigencia desde el lugar que nos toca. También haremos honor al cargo que se nos ha asignado que es la primera minoría. Somos los segundos más votados en la historia de Colón. Informaremos al socio de todo lo que pasa. Queremos que sea así para respetar al socio" prosiguió.

Respecto al fallo del Tribunal de Disciplina sobre el reclamo de nulidad del descenso por parte del Sabalero, Luciani aclaró: "Mañana será el día definitorio sobre la AFA. No tengo ninguna referencia por sí o por no. No soy hipócrita. Si bien sé que hay una desprolijidad de por medio me gustaría que Colón se quede en primera".

Por último, se refirió a la finalización de los contratos de muchos juveniles: "Hay muchos que quedarán libres. Está todo muy turbio en ese aspecto. Hay que encaminar muchas situaciones. Espero que la nueva dirigencia ya tenga un panorama del club en lo financiero y deportivo. Sería lamentable que no tengan un panorama".

