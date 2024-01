Coti Romero lloró desconsolada en el Bailando: “Me duele mucho”

Luego de toda la polémica que despertó los reemplazos a los participantes del Bailando (antes de que la producción decidiera anular esa opción), Coti Romero compartió sus sentimientos en la pista y no pudo evitar romper en llanto.

“Todos tenemos miedos a esta altura, ya no falta nada. No quería llorar, pero hoy, por ejemplo, estuvimos haciendo unos trucos que hace rato quería hacer y no lo pude lograr, lamentablemente”, comenzó diciendo Coti en vivo.

“Me duele mucho porque me preparé para hacerlo, ya lo había anunciado la vez pasada. Si la gente viera como la mayoría de las parejas que estamos acá nos rompemos el lomo, pensaría un poquito y diría ‘sí, tienen razón. No da que uno se tome las vacaciones y el otro, realmente, se está lastimando todo el cuerpo’”, agregó.

Por último, la exparticipante de Gran Hermano 2022 dejó en claro el deseo que tiene de alzar la copa de campeona al término de esta edición en el programa que conduce Marcelo Tinelli por América: “No es cualquier cosa. Y yo no quiero llegar a la final, yo quiero ganarlo. Y voy a darlo todo, chicos”.

Luego del fuerte impacto que causó la tremenda pelea de Moria Casán con Carolina “Pampita” Ardohain en Bailando 2023, Coti Romero (una de las participantes del certamen) no dudó en dar su opinión al respecto.

“Yo hubiese hecho exactamente lo mismo que hizo Pampita. Las dos tienen personalidades muy fuertes, y yo aprendí en todo este tiempo, que no me tengo que callar las cosas. Si bien hay que tener cuidado en cómo las decimos, no hay que callarse nada”, comenzó diciendo la joven en una nota que dio a A la tarde.

“Está perfecto lo que hizo Pampita. Y también está perfecto lo que hizo Moria. Es un show y hay que alimentarlo. A mí me encantó lo que pasó. Fue fuerte, pero a mí me encantó para lo que es el show. Fue lindo de ver”, agregó, sincera.

Sin embargo, Coti reveló que temió que esta discusión pasara a mayores: “Cuando se pusieron una frente a la otra, me dio un poco de miedo porque no quería que se vayan a las manos. En un momento llegué a pensar que podía haber agresión física”, lanzó. Y cerró: “Después, pensé que son personas que saben mucho de esto y no creo que pase eso. Pero cuando uno está caliente, no controla eso. Me ha pasado”.

