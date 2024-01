Se conoció el fixture de la Primera Nacional y Colón quedó en la Zona B

Este miércoles, en el predio de la AFA se realizó el sorteo de la Primera Nacional con el que se determinó los grupos y los fixture de partidos. Colón quedó en la Zona B junto a Atlético Rafaela, Estudiantes de Río Cuarto, Aldosivi, entre otros.

La primera fecha será como local frente a Defensores Unidos y en la segunda visitará a Atlanta. En la tercera recibirá a Almirante Brown y en la cuarta quedará libre. La jornada interzonal será frente a Patronato de Paraná.

La Zona B de la Primera Nacional está compuesta por: Chaco For Ever, Colón, Defensores de Belgrano, Deportivo Morón, Defensores Unidos, Atlanta, Nueva Chicago, Estudiantes de Río Cuarto, Atlético Rafaela, Gimnasia y Tiro de Salta, Aldosivi, Mitre (SdE), Gimnasia de Mendoza, Deportivo Madryn, Temperley, Almirante Brown, Brown de Adrogué, San Telmo, Almagro.

Los dos mejores equipos de cada grupo disputarán una final para determinar el primer ascenso. El perdedor jugará el reducido junto con aquellos equipos que finalicen entre el 2° y el 8° puesto en cada zona, para buscar la segunda plaza.

El fixture completo de Colón en la Zona B

FECHA 1

COLÓN vs. DEFENSORES UNIDOS

FECHA 2

ATLANTA vs. COLÓN

FECHA 3

COLÓN vs. ALMIRANTE BROWN

FECHA 4

COLÓN LIBRE

FECHA 5

ESTUDIANTES RC vs. COLÓN

FECHA 6

COLÓN vs. ALDOSIVI

FECHA 7

MITRE (SGO) vs. COLÓN

FECHA 8

COLÓN vs. GIMNASIA Y TIRO (S)

FECHA 9

GIMNASIA (M) vs. COLÓN

FECHA 10

COLÓN vs. NUEVA CHICAGO

FECHA 11

DEPORTIVO MORÓN vs. COLÓN

FECHA 12

COLÓN vs. TEMPERLEY

FECHA 13

BROWN DE ADROGUÉ vs. COLÓN

FECHA 14

COLÓN vs. ALMAGRO

FECHA 15

DEFENSORES vs. COLÓN

FECHA 16

COLÓN vs. CHACO FOR EVER

FECHA 17

SAN TELMO vs. COLÓN

FECHA 18

COLÓN vs. ATLÉTICO RAFAELA

FECHA 19

DEPORTIVO MADRYN vs. COLÓN