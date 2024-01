Consternación en Gran Hermano por una supuesta macumba de Furia

Tras su careo con Isabel este martes, Furia recobró su ímpetu y dejó en la cocina un preparado que algunos de sus compañeros calificaron como “una macumba” y surgió consternación entre los varones, que creen la mala onda está dirigida a ellos.

Lisandro fue quien descubrió un bowl en el que la entrenadora y doble de riesgo mezcló agua y siete dientes de ajo, y llamó a Isabel para que lo ayude a decidir qué hacer con el preparado.

“Yo para evitar problemas, como no creo en eso…. Hay dos cosas que yo haría”, le dijo Isabel, mirando el envase. “No sé a qué se refieren con la macumba”, retrocedió la sommelier.

LOS VARONES DE GRAN HERMANO CREEN QUE FURIA LOS QUIERE ECHAR DE LA CASA CON UNA MACUMBA

“Hay siete ajos, debe ser por siete de los pibes”, le respondió, con cara de preocupación, Lisandro. “Son siete de los pibes, menos uno”, recalculó el participante, dándose cuenta que todavía quedan ocho varones en la casa.

“Yo se lo diría a Big”, aconsejó Isabel, respecto a ir al confesionario. “Yo iría y le diría ‘Esto es una macumba. ¿Qué hacemos? ¿Lo tiramos o no lo tiramos?’”, agregó la participante, mientras uno de sus interlocutores le decía que la producción “se la va a cag… de risa”.

“Si, bueno, te cag… de risa, pero yo no quiero tocar eso y tampoco quiero tener un problema”, se defendió Isabel, que se fue a la bacha de la cocina y comenzó a sacar el agua del envase y a llenarlo de vuelta.

“Las macumbas se rompen cambiándole el agua y la energía. Yo tengo energía muy positiva. Dejásela así, más llena de agua y que sepa que la vimos. No digan nada, háganme caso. No crean en eso porque eso no existe”, recomendó la sommelier con un insólito cambio de rumbo.

Fuente: Ciudad Magazine