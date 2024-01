Colón: Pulga Rodríguez quiere jugar en Colón pero Delfino no da el visto bueno

Desde que se consumó el descenso de Colón, Luis Miguel Rodríguez mostró su predisposición para retornar al club. Al principio, su propio representante, Roberto San Juan, admitió que si José Vignatti no ganaba las elecciones el jugador volvía a ponerse la casaca Rojinegra.

Ahora, fue el propio jugador el que expresó sus intenciones. "La situación es complicada. Me encantaría volver, a uno le gustaría ser parte de ese equipo que intente lograr el ascenso" manifestó el Pulga.

Sin embargo, el futbolista de 39 años aclaró: "No conversé con nadie de Colón. Esta situación no es fácil, más aún para un club que en los últimos años estuvo en lo más alto del fútbol argentino e internacional".

"Los clubes ya están en la pretemporada y si no iniciaron contactos antes es porque ya no lo habrá. No quiero forzar un posible regreso" señaló.

Al parecer, el problema radica en que el flamante entrenador del Sabalero, Iván Delfino, no tiene en los planes al delantero. En ese punto, la intención de la Comisión Directiva es cumplirle los deseos al nuevo técnico, por lo que la llegada de Rodríguez está lejos de concretarse.