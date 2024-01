Nueva complicación: Campaz aún no arregló su contrato y se dilata su continuidad

Desde el comienzo del período de transferencias, el principal objetivo de la dirigencia Canalla fue la continuidad de Jaminton Campaz. Si bien hace algunos días las charlas estuvieron cerca, en las últimas horas volvió a complicarse.

Resulta que, hasta el momento, no acordaron las cifras de su contrato y se dilató la negociación. En el caso de no hallar una resolución en el corto plazo, el colombiano deberá presentarse en Gremio, dueño de la otra mitad de su ficha.

Russo le marcó la cancha a Campaz

Sin dudas, Miguel Ángel Russo no está conforme con esta situación. Así lo expresó en la conferencia de prensa luego del encuentro frente a Liverpool de Uruguay: "Si viene, bien, y si no viene será otro tipo de problema. No se puede estar esperando, tengo que dedicarme a los que están acá. No quiero ni hablar del tema".

Claramente, el técnico le marcó la cancha al Bicho por una cuestión de respeto a sus compañeros. Por el momento, Campaz sigue en su tierra natal y todavía no se unió a la pretemporada. Por estas horas, la continuidad del extremo es toda una incógnita.