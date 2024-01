Facundo Moyano: “Este paro tendría que haber sido hace dos años”

El exdiputado nacional, Facundo Moyano, hizo una fuerte autocrítica al interior de la dirigencia de la CGT y disparó contra el gobierno de Alberto Fernández. “Yo fui parte del desastre”, afirmó.

“Para mí, más allá de la manifestación que creo que tiene que ser pacífica y va a ser pacífica, en mi caso particular tiene que tener un sentido de profunda autocrítica, del peronismo, de la CGT, de los dirigentes, de los que nunca la van a tener, porque siempre le van a echar la culpa a otros”, dijo en declaraciones a una radio porteña.

“Si hoy en la Argentina se encuentra una situación de ser campeones del mundo en inflación, segundo año consecutivo que somos campeones del mundo en algo, en inflación lamentablemente, es por el desastre que se hizo durante los cuatro años del gobierno de Alberto Fernández”, agregó.

E hizo una fuerte autocrítica: “Llegué a la conclusión de que la autocrítica la tenemos que hacer todos. Si no hay dirigentes peronistas que hagan autocrítica, acá hay uno que la hace. Este paro tendría que haber sido hace dos años”. Y añadió: “Yo fui parte del desastre, yo fui diputado nacional, fui en la lista de Alberto Fernández, que antes de ser presidente decía que iba a ser el presidente que iba a terminar con la grieta, que iba a construir el Frente de Todos, que terminó siendo el ‘frente de algunos pocos’, que designaron representantes en empresas importantes y que las fundieron prácticamente a todas”.

“Yo te puedo hablar de mi actividad en particular, con números concretos, las destruyeron”, sostuvo. Y completó: “Siendo diputado, voté muchas estupideces”.

“Hay que dar la cara a la sociedad y decir, sí, nos hacemos cargo. Fuimos un desastre. Deshonramos la historia del peronismo, porque el peronismo es trabajo, el peronismo es movilidad social ascendente, el peronismo es educación”, expresó.

“Me cansé de la hipocresía. Nosotros si somos peronistas, tenemos que hablar del peronismo, de la movilidad social ascendente, del trabajo, de que el laburante se pueda ir de vacaciones, de que pueda cambiar el auto, de que pueda tener una casa. Eso es lo que yo creo. Y que me puteen los dirigentes sindicales, y hay muchos que ya se tienen que jubilar, que me puteen, me hacen un favor. Ojalá me puteen”, concluyó.