Bullrich y Mondino dispararon contra la CGT

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y la canciller, Diana Mondino, lanzaron duras críticas contra la CGT, por el primer paro general contra el presidente Javier Milei. La primera calificó a la central sindical de “sindicalistas mafiosos y gerentes de la pobreza”. Mientras tanto, Mondino los acusó de ser una “oligarquía de millonarios”.

“El paro no tiene justificación. Convocado por la oligarquía de millonarios con autos blindados y chofer, falsos representantes de los trabajadores, ratifica que estamos en el camino correcto”, afirmó sin rodeos Mondino en su cuenta de X (ex Twitter).

Por su parte, la ex candidata a presidenta se expresó: “Sindicalistas mafiosos, gerentes de la pobreza, jueces cómplices y políticos corruptos, todos defendiendo sus privilegios, resistiendo el cambio que decidió la sociedad democráticamente y que lidera con determinación el presidente Javier Milei. No hay paro que nos detenga, no hay amenaza que nos amedrente”.

Luego, aseguró que, según sus informes, la movilización “es un punto mínimo en relación con la cantidad de gente que decidió ir a trabajar”.

Y por último cerró: “Esto que hicieron de acomodar el transporte al paro es una vergüenza porque la gente puede ir, pero luego no puede volver”.