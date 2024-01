Después del “Santoto Rock”, la agenda cultural no se detiene

Anoche se realizó el emblemático “Santoto Rock” en el playón del Camping Municipal, con la participación de unas 4 mil personas que disfrutaron de las bandas Ameba, Soul Rebel y Experimento Negro. El secretario de Cultura de Santo Tomé, Enrique “Quique” Maillier, contó los detalles del evento y las próximas actividades culturales de la ciudad.

En diálogo con Cadena Oh!, Quique Maillier expresó: “Estamos muy contentos. Fue una de esas noches que uno va a recordar por mucho tiempo. Es el regreso de un festival que está en el corazón de mucha gente, de una generación que allá por los 90 lo vivió”.

Luego reflexionó: “Más allá de que estamos contentos, estamos felices. Tenemos que poner en valor, desde lo cultural, lo que son las políticas de Estado. Miren, el ‘Santoto Rock’ nació antes que el ‘Cosquín Rock’. Y me parece que si hubiésemos tenido la grandeza de decir ‘este es un espacio de construcción, un espacio que tiene que ver con la idea de proyectar nuestra ciudad, nuestra cultura’, si hubiese sido una política de Estado y se hubiese continuado, yo no sé si hoy no estaríamos a la altura de un ‘Cosquín Rock’”.

Y agregó: “Lo que esperaría hoy desde esa experiencia, es que este tipo de programas trasciendan gestiones que pasen por el Estado, trasciendan administraciones, y así es como vamos a ir construyendo y pongo especial atención en esta palabra: la construcción. Que sea superadora de toda contingencia con lo político. Así en todo. Así como fue con el ‘Paso del Salado’, que nació allá por los sesenta y se mantuvo y ya casi nos acordamos quién lo generó. Así es como creo que vamos a construir, no solo en Santo Tomé, sino en general, mejores políticas de Estado que sean superadoras y contenedoras”.

Agenda

“Seguimos con el plan cultural de verano que estamos haciendo, donde todos los días tenemos acciones. Está el ‘Patio, Arte, Bar’, el patio que está continuo al Centro Cultural. Los viernes de tributos, en el Club Ministerio. Los espacios de cine barriales y también estamos llegando a febrero y febrero es carnaval. Tenemos eventos que son importantes que empiezan con el carnaval vintage que se va a hacer en el Club Ministerio, después el carnaval de la Plaza y luego los corsos del 16 y 17 de febrero”.

“Por suerte nos está acompañando el tiempo, nos está acompañando la gente y creo que hay clima para que siga así”.

“Hay una actividad todos los días. Hoy empieza un ciclo de cine que hicimos un convenio con el Cine Club Santa Fe. Empieza hoy, pero se va a continuar todos los martes de febrero y marzo, ahí en el patio. Mañana hay un espectáculo de clown que se llama: ‘Sueño de mosquito de verano’ ahí en el patio. Y el miércoles el ciclo encantarte que es de música y danzas”.

