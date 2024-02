Vecinales de Santa Fe pedirán audiencias con funcionarios

Las problemáticas que sufren los distintos barrios de la ciudad están principalmente relacionados a la inseguridad, mantenimiento de los espacios verdes, iluminación, problemas de servicio de agua. Por otro lado, también piden respuestas frente a la falta de asistencia a comedores de la ciudad, así como para el desmejoramiento del transporte público en la capital.

Marcos Rossi, presidente de la Vecinal General Alvear y secretario de Relaciones Institucionales de la Federación, indicó que las presentaciones para solicitar las audiencias se realizarán formalmente este lunes. En detalle, el referente dio a conocer cuáles son los pedidos que realizarán a cada funcionario.

En cuanto a la audiencia con Juan Pablo Poletti, el referente detalló que ya mantuvieron una reunión hace aproximadamente tres semanas, donde se pactaron algunos caminos a seguir. Sin embargo, notan que en la relación con los coordinadores de distritos falta “un lineamiento claro” y, a diferencia de como suelen trabajar con los gobiernos locales, en esta gestión faltó reunirse con los diferentes secretarios y directivos municipales (desarrollo urbano, salud, recursos hídricos, entre otros), así como con los propios coordinadores distritales, que no los han citado.

“En estos 45 o 50 días que lleva la nueva gestión municipal todavía no hemos logrado aceitar ese engranaje, por eso que estamos pidiendo la audiencia al doctor Poletti, para arrancarlo” explicó Rossi.

Los problemas que plantearán al intendente, indicó, están relacionados por un lado a la falta de iluminación en los accesos a los barrios. Además, señaló que algunos sectores sufren faltantes en el servicio de agua: “Hay barrios que en el norte están careciendo de agua potable porque no es que no tengan, sino que no llega debidamente. Hay barrios que a partir de las 10 de la noche pueden empezar a calentar un poco termo-tanques de agua de cada vivienda”.

Por otro lado, también les preocupa el desmejoramiento del transporte público, con colectivos que redujeron su frecuencia: “Estar parado 40 minutos en una parada de colectivo también hace a la seguridad. Además, hay problemas en los horarios de llegar a un turno médico en un hospital, al trabajo”.