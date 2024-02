Balearon a un joven en barrio María Selva para robarle la moto

El domingo, cuatro delincuentes asaltaron y balearon a un joven de 20 años para robarle su moto en el barrio María Selva de la Ciudad de Santa Fe.

El hecho sucedió en la calle Ángel Casanello y Sarmiento, cuando la víctima regresaba de la costanera con un grupo de amigos. En ese lugar, los ladrones, que circulaban en dos motocicletas, lo interceptaron y le exigieron que les entregara su moto Honda Twister 250.

Cuando esto ocurría, uno de los delincuentes sacó un arma y le disparó en la pierna derecha al joven.

“Venían dos motos atrás mío. Cuando me pasan, me encierran los dos y los que estaban atrás me sacan un arma y me apuntan a la cabeza”, contó Alan, la víctima del hecho, en una entrevista radial.

Posteriormente, debió ser trasladado al hospital Iturraspe, donde fue atendido por la herida de bala.