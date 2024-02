Javkin quiere enarbolar la bandera del federalismo con un reparto equitativo de los subsidios

En el marco de un nuevo aniversario de la creación de la Bandera argentina, Pablo Javkin encabezó el acto en las instalaciones del Monumento. Desde allí el intendente de la ciudad se refirió a la crítica situación que atraviesa el Transporte Urbano de Pasajeros tras la quita de subsidios por parte del gobierno nacional.

“Vuelve a aumentar el impuesto a los combustibles, y hoy todos pagamos un poco más por eso. Tiene que ver con el valor del litro de la nafta, pero los del interior vamos a terminar pagando más y recibiendo nada. Tenemos reuniones planteadas entre los intendentes para la semana que viene, y estamos planteando un proyecto de ley que tiene que ver con cómo se reparte ese impuesto”, declaró el funcionario.

En ese sentido, Javkin sostuvo: “Lo que es injusto, y hoy es más claro que nunca, es cómo se reparte ese impuesto. La perspectiva que tenemos es obviamente encontrarnos ante el dilema que el Transporte Urbano de Pasajeros en el interior no va a funcionar más. La ley indicaba que en enero y febrero teníamos que recibir el fondo, como se votó en la Ley de Presupuestos, y nunca llegó la plata”.

“Muchos de los intendentes del interior venimos trabajando desde hace tiempo, algo tenemos que tener para aportar, sobre todo si venimos operando al sistema de transporte. Yo no recibo la plata de los subsidios, eso no viene al intendente, va a la empresa que presta el servicio. Desconocen como se distribuye, no entienden como funciona”, agregó criticando a las medidas adoptadas por el gobierno nacional.

En cuanto al valor proyectado para cada viaje de colectivos, Javkin adelantó: “Nosotros tenemos el sistema SUBE, que también se utiliza en otros lados. Todas las ciudades del interior vamos a avanzar en el mismo camino. El boleto no puede valer $1300, porque la gente no se sube. Si tenemos tantos cuidados en los gastos para que después no entre plata, el sistema igualmente va a la quiebra”.