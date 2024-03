Show internacional: La Dame Blanche llega a Santa Fe presentando "Atómica"

La Dame Blanche llega por primera vez a Santa Fe para presentarse el próximo domingo 17 de marzo a las 21 hs en Tribus Club de Arte con entrada libre y gratuita, en el marco del ciclo La Casa Invita.

Será la ocasión de presentar su último trabajo discográfico, "Atómica" en el que entrelaza sus nativas influencias afrocubanas con beats de hip-hop, trap, reggae y reggaetón. Con cinco álbumes de estudio, y más de 550 shows en los últimos siete años en los que recorrió 37 países, La Dame Blanche ha colaborado con músicxs como Celso Piña, Chico Trujillo, Macha & El Bloque Depresivo, Villano Antillano, Pahua, Sol Pereyra, La Perla, MULA, Batuk, Rincon Sapiência, y Philippe Cohen Solal de Gotan Project, entre otrxs, erigiéndose en una de las nuevas voces del género urbano latinoamericano de la actualidad.

Sobre La Dame Blanche

Nacida y criada en Pinar del Rio, la provincia más occidental de Cuba. Su madre quería una niña y después de tres varones nació ella. "De pequeña no me di cuenta lo pobre que éramos" dice la artista, pero sabe que fue "amada y complacida con poco como todo niño Cubano feliz". Hija de Jesús "Aguaje" Ramos, director artístico de la orquesta Buena Vista Social Club, sus días en la isla fueron de baile y canción, pero es en París donde pudo compartir su música con artistas de todo el mundo. "Mi padre es un personaje que siempre quise impresionar" cuenta, mientras confiesa que "todo el mundo me conoce como la hija de ÉL y ese es uno de los otros motivos por los que mi cuarto álbum de estudio se llama ELLA".

Este disco estrenado en el 2020 es un homenaje a su madre y todas las mujeres que habitan en la artista. "Mi madre hacía que todo brille, desde los pisos de la casa hasta la música en mi alma". Es por eso que ELLA es un disco con una impronta potente y contestataria, y sobre todo un tributo a las mujeres, con diez canciones que abordan cada faceta de la artista. La Dame Blanche es un juego de ironía de Yaite Ramos, la artista detrás del nombre: "lo creé porque soy negra, por mi espiritualidad y conexión con los misterios, La Dame Blanche me define". Esta Cubana radicada en París propone mixturas en cada paso: entre lo latino y lo urbano, la cumbia y el hip hop, lo aguerrido y sensual, las luces de un show y el fuego de una vela en un ritual.