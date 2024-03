Pullaro: “Necesitamos un Estado unido en la lucha contra las mafias y el delito”

El gobernador Maximiliano Pullaro afirmó este jueves que “el Estado provincial es más fuerte que cualquier organización criminal” y que “vamos a poner orden, porque es una definición que hemos tomado”.

Las declaraciones a la prensa las efectuó previo al acto de Apertura del Año Judicial realizada en el Palacio de Tribunales de Santa Fe. Allí dijo que “esperamos poder trabajar de manera mancomunada con la Justicia para dar la respuesta que en muchos casos sentimos que no estamos dando, porque necesitamos un Estado provincial unido en la lucha contra las mafias y el delito”.

Respecto de “la escalada de violencia, estos dos días fueron muy duros para nosotros con los homicidios de los dos taxistas en Rosario y con lo que pasó el lunes por la tarde en la capital provincial”, en referencia a una balacera en barrio Centenario, con una víctima fatal. Puntualmente respecto a lo ocurrido en Rosario manifestó “solidaridad profunda” con las familias de los taxistas, a las que “vamos a acompañar”. “Mataron a dos trabajadores que salieron a buscar el peso en momentos muy duros; fueron directamente emboscados para terminar con su vida”, afirmó.

Sobre estos crímenes el gobernador dijo que “sería irresponsable hacer una lectura, son hechos que tienen una complejidad diferente a situaciones anteriores, porque no hemos visto ningún tipo ni de amenaza, ni de amedrentamiento previo, ni algo que nos permitiera pensar que hechos de estas características y con este modus operandi iban a suceder”, y aclaró que “estamos trabajando mucho con el Ministerio Público de la Acusación, poniendo todos los recursos a disposición, pero es un hecho sumamente complejo que es prácticamente imposible poder prevenirlo”.

Consultado sobre si estos asesinatos pudieron ser instigados desde el interior de algún penal, Pullaro insistió en que eso todavía no puede confirmarse y que “sería irresponsable hacer una hipótesis”. No obstante, indicó que “no vamos a permitir que se sigan cometiendo delitos desde la cárcel como se cometían, ni que se mande a matar, a robar, a extorsionar, que haya delivery de comida en la cárcel, que haya teléfonos celulares, que haya diez visitas íntimas por semana, que tengan la cantidad de alimentos traídos desde el exterior que quieran y que sea imposible requisar. Nosotros vamos a hacer cumplir las normas”, y sostuvo: “El Estado tiene más fuerza que cualquier organización criminal, y los vamos a poner en orden”.

“No podemos dejar desafiarnos permanentemente por el crimen organizado -continuó-, y vamos a ir a fondo, porque la única manera que entiendan que desde la cárcel no se pueden cometer delitos violentos, es mostrando que el Estado es más fuerte, que puede controlar las cárceles, como está sucediendo en estos momentos”.

Año Judicial

El gobernador Pullaro hizo estas declaraciones antes de la inauguración del año judicial, presidida por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Rafael Gutiérrez, y que contó con la presencia de autoridades de los tres poderes y organizaciones civiles.

En la ceremonia estuvieron presentes los ministros del Alto Cuerpo de Justicia, Roberto Falistocco, Eduardo Spuler, María Angélica Gastaldi, Mario Netri y Daniel Erbetta, además del Procurador General, Jorge Barraguirre; y la señora defensora General de la Nación, Stela Maris Martínez. También, contó con la participación de la vicegobernadora Gisela Scaglia; el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig; y la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García; el diputado provincial Antonio Bonfatti; el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti; los ministros de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastía; y de Economía, Pablo Olivares; la presidenta del Honorable Concejo Municipal de Santa Fe, Adriana Molina; el secretario de Justicia de la Provincia; Santiago Mascheroni; y el presidente del Tribunal de Cuentas de la Provincia, Oscar Biagioni, entre otros.