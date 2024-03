Empate agónico de Inter Miami frente a Nashville y la serie quedó abierta

Desde el arranque, el encuentro se presentó adverso para las Garzas porque los locales se pusieron en ventaja con el tanto de Jacob Shaffelburg que definió con un potente disparo alto. Los visitantes sintieron el golpe del tempranero gol y sufrieron más de la cuenta en varias oportunidades.

Como si ese gol hubiese sido poco, en el arranque del segundo tiempo las Garzas recibieron un segundo mazazo, cuando Shaffleburg aumentó su cuenta personal con un verdadero golazo al minuto de juego.

A pesar de la apatía de los dirigidos por Gerardo Martino, el despertador sonó gracias a la reacción de Lionel Messi. Más allá del gol, la Pulga tuvo un partido en el que se lo vio particularmente molesto con los rivales por las dudas faltas que recibió.

Had to watch this one again from Lionel Messi. 🐐 pic.twitter.com/oY3tdYlbe0

