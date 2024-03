La escuela Técnica de Villa Ocampo en riesgo de derrumbe

Daniel Ibarrola, docente de la Escuela Técnica de Villa Ocampo, relató el panorama desolador que vive dicha institución educativa. A lo largo de su relato, denunció el abandono por parte del Gobierno provincial y nacional.

En una entrevista con Cadena Oh!, Ibarrola comentó: “Nuestra escuela está cumpliendo 62 años hoy, es una escuela técnica de mucha trayectoria. Pero lamentablemente, es una escuela que tiene un edificio que está cumpliendo 30 años. Así que está empezando a tener sus deterioros normales de funcionamiento”.

Y añadió: “Tenemos varios problemas, no solo ese. Hasta el día de hoy, que las clases ya han comenzado, teníamos el plan nacional ‘Juana de Manzo’ que venía de Nación. El año pasado, teníamos problemas de internet, entonces el Estado nacional mejoró mucho el internet en la escuela y bajó otra línea exclusiva para docentes y alumnos que se usa para el material didáctico en línea. Hoy en día, eso está cortado, hace tres meses que eso no se paga y la empresa decidió hacer el corte de servicio hasta que le cubran su deuda”.

Por otro lado, explicó: “Se vencieron los matafuegos en el mes de febrero. Es una escuela técnica, trabajamos con acetileno, con oxígeno, con gas, hacemos instalaciones eléctricas, es una escuela grande, necesitamos tener distribución de los matafuegos y que estén al servicio por cualquier accidente”.

Quizás el problema más preocupante es el edilicio, sobre esto, explicó: “Tuvimos asentamientos de cimientos, donde se ha partido la estructura de la escuela. Eso la cooperadora no lo puede arreglar, tiene que ser un trabajo de arquitectura que venga la provincia y vea la forma de resolverlo. Hay puertas que no se abren, el zócalo se está cayendo al moverse, las columnas se abren, las paredes y empieza a caer el cielorraso, no tenemos protección térmica, el techo es de 1995, es de fibrocemento, imagínese el calor que hace en los talleres; nosotros los medimos, 44 grados de calor hizo en este período en febrero”.

“Nosotros lo que necesitamos es que el Gobierno provincial mire hacia el norte y visite las escuelas, venga a charlar con nosotros, lo vamos a recibir con los brazos abiertos. Estamos predispuestos a trabajar con ellos, pero necesitamos también soluciones. Todo esto es calidad educativa que se va perdiendo”, concluyó.

