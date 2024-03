Rafael Gutiérrez sobre las fotos al estilo Bukele: "No son convenientes ni suman"

El presidente de la Corte Suprema de Santa Fe, Rafael Gutiérrez, calificó de “error” la difusión de imágenes de presos sentados, esposados y sin prendas superiores en cárceles locales y afirmó que ese tipo de actos “no es conveniente y no suma” al clima de tensión y violencia instalado en Rosario.

Gutiérrez fue consultado al término de la apertura del año judicial sobre esa publicación de fotos –al “estilo Bukele” –por el presidente de El Salvador–, que algunos creen que desató los ataques a taxistas y el colectivero, y respondió: “Hay que ser prudentes”.

Si bien no confirmó que los asesinatos y balaceras hayan sido una reacción de sectores mafiosos a la provocación del Ejecutivo provincial, el titular de la Corte aclaró su postura sobre el acto: “Por supuesto que no es conveniente, eso no suma”.

La postura del presidente de la Corte contrasta con la del ministro de Seguridad santafesino, Pablo Cococcioni, quien dijo que "la foto es lo de menos" y no realizó autocrítico por eso. "Estoy arrepentido de todo lo que podríamos haber hecho mucho más severo", señaló en cambio.

Gutiérrez dijo que entiende “los problemas graves que tiene la provincia” y la crisis que enfrenta el Ministerio de Seguridad. “El problema de las cárceles es algo muy grave y complicado, a veces se cometen errores. Esa difusión no suma”, agregó.

Sobre ese punto, defendió el accionar del poder que integra: “Esas bandas organizadas cuando cometieron delitos fueron sancionados y sentenciadas por la justicia de la provincia”.