A pesar del empate, Delfino se mostró conforme con el rendimiento de Colón: "Fuimos al frente y estoy tranquilo con eso"

Este domingo, Colón igualó 1-1 frente a Aldosivi en el estadio Brigadier Estanislao López por la décima fecha de la Copa de la Liga Profesional 2024. Luego del empate, Iván Delfino analizó el partido en conferencia de prensa: "Fuimos muy superiores. El único tiro de ellos fue el penal. No estuvimos finos para la definición y nos costó encontrar las segundas pelotas".

"Igualmente, el equipo no se cayó después del gol de ellos y siguió buscando. Fuimos al frente y estoy tranquilo con eso. Tuvimos varias claras, pero no acertamos e hicimos figura al arquero rival. Faltó puntería y no estuvimos finos", continuó el entrenador acerca de la falla en las definiciones.

"Hay que insistir en esto, porque es larguísimo. Mientras mantengamos esta solidez y agresividad, creo que las cosas irán mejorando más. Habrá partidos en los que estaremos bien y en otros no tanto. Entonces hay que tener la cabeza fría de que podemos responder", sostuvo Delfino.