Carlos Cardozo: “Es el momento histórico para ponerle freno al narcotráfico”

El concejal rosarino de “Unidos”, Carlos “Charly” Cardozo, se refirió a la grave situación del narcotráfico en Rosario, marcada por una creciente violencia.

En conversación con Cadena Oh!, Cardozo dijo: “Ayer pasamos por una cuestión absolutamente excepcional, donde se juntó que a las 10 arrancaba el paro de taxis. Veníamos con los tres cuatro días de paro de colectivos, hasta que se resolvió de manera lamentable por el fallecimiento del colectivero el domingo por la noche. En el día de hoy, UTA va a tomar los servicios, esta anunciado que UTA Rosario no va a adherir al paro nacional. Obviamente que al no funcionar las estaciones de servicio la gente no tenía combustible para circular o directamente decidió no salir a la calle”.

Y añadió: “Eso también se va a ir normalizando porque ya se han puesto de acuerdo la Cámara de Estaciones con el sindicato para tener estaciones con algún dispositivo de seguridad más acorde e ir estaciones de servicio de turno”.

Luego, dejó una reflexión alentadora: “Es el momento histórico para ponerle freno. Tenemos un cambio de Gobierno nacional con una ministra que sabe de lo que está hablando. Tenemos un gobierno provincial con una amplia coalición, con un gobernador corajudo que va al frente y no tiene miedo. Tenemos un intendente, que es el mismo, pero con una coalición política mucho más potente. Tenemos la reacción primaria de muchos actores políticos que no están en nuestra colación que han tenido una actitud muy responsable”.

“Está en nosotros los que nos toca gobernar, llevar adelante las políticas públicas y en algún momento de decir: ´se terminó la joda en Piñeiro´”.

Finalmente, señaló: “Tenemos que tener la unidad de acción, junto con el resto de los intendentes del Gran Rosario, como para ponernos fuertes y coordinar juntos. Salir todos los mecanismos de control municipales a colaborar con las fuerzas provinciales y federales”.

Escucha la nota completa acá.