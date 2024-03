Catalina Gorostidi estalló contra Julieta Poggio en Gran Hermano

Catalina Gorostidi se sinceró al hablar de Julieta Poggio, una de las finalistas de la edición pasada de Gran Hermano (Telefe) y la destrozó al admitir que no quiere tener ningún tipo de relación con ella fuera de la casa.

Luego de que Daniela Celis y Thiago Medina hayan ingresado a la casa más famosa del país junto a Aimé y Laia, sus gemelas, los jugadores se quedaron con las ganas de ver a otros exparticipantes. Principalmente fue el caso de Rosina Beltrán, quien expresó que le gustaría conocer a la actriz.

¿Qué dijo Catalina sobre Julieta Poggio de Gran Hermano?

"Ahora solo nos falta conocer a Juli. Conocerla más, porque la conocimos a la entrada", expresó la oriunda de Uruguay, haciendo alusión sobre el primer programa de la edición 2023 donde Poggio fue la encargada de darles la bienvenida para entrar por la puerta grande de la casa.

"A mí no me interesa conocerla", respondió picante Catalina. Cabe destacar que, la amiga de Furia volvió a ingresar al reality por el repechaje y conoció a Julieta en el exterior, pero parece no haberle caído muy bien.

"Creo que a Juli y a Dani les escribí por privado", detalló Rosina. Y agregó: "A mí me gusta porque eran un grupo sin maldad". Luego, desafió a su compañera y le dijo: "No te metas con Julieta, Catalina". Sin filtros, la médica se defendió y contestó: "Soy sincera, no soy careta".

"No la conocés. Yo sí. Y no me interesa conocerla", concluyó Catalina Gorostidi sobre Julieta Poggio en la habitación de Gran Hermano (Telefe).

